Žena dostavljaču na vratima šapnula jezivu rečenicu: Uslijedio je šok

Taj dan dostavljač paketa pamtit će do kraja života. Dok je bio na svojoj redovitoj ruti dostave u okrugu Indian River na Floridi, stigao je do vrata obitelji Mandolini uvjeren kako će to biti još samo jedna obična isporuka.

Žena koja ga je dočekala na vratima približila mu se i šapnula na uho "Pomozite mi". Šokirani dostavljač udaljio se i pozvao policiju koja je ubrzo stigla na mjesto događaja.

U trenutku dolaska na trijemu su zatekli muškarca koji je sjedio na trijemu i pored njega ženu koja je bila vidno u nevolji, navodi se u izvještaju policije. "Imala je očite crvene tragove na vratu".

Ženu su odvojili od muškarca te su u ispitivanju saznali da ju je napao nakon što ga je optužila da mobitelom komunicira s drugim ženama i gleda pornografiju. On je zatim skočio i zgrabio ju je za vrat, povukao na pod i gušio ju. Počela je gubiti svijest i skoro se onesvijestila. Policiji je rekla kako ju boli vratu te ima čudan osjećaj pri gutanju.

43-godišnji Frank Mandolini odmah je priveden pod optužbom za obiteljsko nasilje i kazneno djelo davljenja, prenosi portal Live 5 News.