VIDEO Otvorila se golema rupa na ulici, progutala je dva automobila

Golema rupa otvorila se na ulici na jugoistoku Rima u četvrtak i progutala dva parkirana automobila.

Rupa promjera 10 metara i duboka oko 10 metara otvorila se u ranim jutarnjim satima, javljaju talijanski mediji pozivajući se na lokalnu policiju.

Fotografije i videozapisi golemog kratera brzo su se proširili društvenim mrežama.

A sink hole opened in the night between Wednesday 27 March in a street in the Quadraro neighborhood in Rome pic.twitter.com/zOHRpLb5Ob