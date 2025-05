U nedjelju će se u Vatikanu održati inauguracijska misa pape Lava XIV. Kako će to izgledati i koje su posebnosti ove svečanosti za Dnevnik Nove Tv je analizirao stručnjak za protokol Zdeslav Perković.

"Apsolutno bi to u povijesti bila krunidba. Još od pape Nikole II., 1143. godine, gotovo u nekoj neprekinutoj tradiciji nekih 820 godina do negdje pape Pavla VI. koji je bio posljednji papa koji je bio krunjen tom jednom posebnom krunom. To je zapravo kruna koja se sastoji od tri krune, takozvana tijara, za njega je bila izrađena kod jednog poznatog zlatara u Milanu. Međutim, on je pri kraju svog pontifikata nije to više nosio", ispričao je Perković.

Četiri suvremena pape nisu bili krunjeni tijarama, kaže stručnjak, ali od same ideje krunidbe ostala su dva elementa - daruje se palij i ribarski prsten.

