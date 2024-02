VIDEO Rusku zastavu stavili na gnoj pa poručili: "Krajnje je vrijeme da ih protjeramo iz svoje zemlje!"

Prosvjednici su u subotu bacili dvije tone gnoja ispred doma ruskog veleposlanika u Poljskoj, u povodu obilježavanja druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu.

Aktivisti su stavili krvavu rusku zastavu sa slovom "Z" na gomilu gnoja i zabili u nj natpis na kojem piše "Rusija - govno! Ne želimo vas u EU! Odlazite!", pokazuju slike prosvjeda u gradu Konstancin-Jeziorni, koje je vidio Reuters. Veleposlanik živi u tom gradu u blizini Varšave.

Drugdje u Varšavi u 6 sati ujutro drugi prosvjednici puštali su ispred zgrade u kojoj žive ruski diplomati zvukove sirena, pucnjave i eksplozija.

"Željeli smo jasan znak za poljske vlasti i Europsku uniju. Krajnje je vrijeme da se protjera ruske diplomate iz naše zemlje", rekao je prosvjednik Dominik.

