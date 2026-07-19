Njemački ugledni list objavio što je Vučić radio tijekom opsade Sarajeva: Pozivaju se na intervjue iz 90-ih

Njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung objavio je tekst o ratnom angažmanu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Bosni i Hercegovini, temeljen na njegovim intervjuima iz devedesetih godina pronađenima u arhivima Narodne biblioteke Srbije.

Prema pisanju FAZ-a, prenosi Deutsche Welle, Vučić je u intervjuu za časopis Duga iz 1994. godine rekao da se nakon početka rata prijavio kao dobrovoljac u tadašnjem Srpskom Sarajevu kako bi, prema vlastitim riječima, "branio srpstvo". Naveo je i da je neko vrijeme boravio na sarajevskom Židovskom groblju, nakon čega je otišao na Pale.

FAZ podsjeća da je Židovsko groblje tijekom opsade Sarajeva bilo jedan od položaja s kojih su snajperisti i topništvo djelovali po gradu. Međutim, list naglašava da nema dokaza da je Vučić osobno pucao na Sarajevo ili sudjelovao u ratnim zločinima.

U tekstu se odbacuju i tvrdnje da je Vučić sudjelovao u organiziranju takozvanog "Sarajevo safarija", odnosno dovođenju bogatih stranaca koji su navodno plaćali kako bi pucali na civile. FAZ navodi da za takve optužbe nema vjerodostojnih dokaza.

Njemački list citira i Vučićev intervju iz 1997. godine u kojem je rekao da je na područjima Bosne i Hercegovine pod kontrolom bosanskih Srba proveo osam mjeseci, uključujući dva mjeseca na bojištu. Autor teksta zaključuje da Vučić danas službeno podržava Daytonski sporazum i teritorijalni integritet BiH, ali smatra da bi europski političari pri procjeni njegove današnje politike trebali uzeti u obzir i njegove stavove iz devedesetih godina.