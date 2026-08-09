Pogodila ih najsnažnija oluja ove godine: Milijun ljudi evakuirano, prijete nove opasnosti

Tajfun Dupin, najsnažniji tropski ciklon koji je ove godine pogodio Kinu, stigao je do istočne obale zemlje, donoseći grmljavinske kiše i jake vjetrove. Izdana su upozorenja na poplave i klizišta, a evakuirano je oko milijun ljudi.

Oluja je imala maksimalne udare vjetra od 151 km/h blizu svog središta dok je stizala do obale, što je ekvivalentno uraganu prve kategorije.

Vlasti su upozorile na poplave i rizik od klizišta dok se oluja kreće prema unutrašnjosti i nastavlja donositi obilne kiše gusto naseljenim područjima istočne Kine.

Heavy flooding caused by Typhoon No. 13 hits Shanghai, China 🇨🇳 (09.08.2026) pic.twitter.com/EEv5awrXE2 — Disaster News (@Top_Disaster) August 9, 2026

Promet je poremećen u cijeloj regiji. Šangaj je evakuirao najmanje 30.300 ljudi i otkazao oko 1400 letova.

U susjednoj provinciji Zhejiang, grad Wenzhou preselio je više od 900.000 stanovnika i otvorio više od 1000 skloništa za hitne slučajeve, piše Al Jazeera.

Vlasti su do subote navečer evakuirale i oko 390.000 ljudi u gradu Taizhou u Zhejiangu.

U pokrajini Fujian, oko 98.900 ljudi evakuirano je iz područja visokog rizika nakon što su vlasti podigle stupanj hitnosti zbog tajfuna na treći, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua.

Vlasti su premjestile radnike na moru na sigurno, naredile brodovima da se vrate u luku i pojačale inspekcije rezervoara, planinskih potoka, područja sklonih klizištima, gradilišta i turističkih lokacija.

Nakon što stigne na kopno, predviđa se da će se Dupin kretati prema zapadu prije nego što uspori iznad središnje i jugozapadne Kine i postupno gubi snagu, rekao je Wang Haiping, glavni prognostičar Nacionalnog meteorološkog centra, za državnu televiziju CCTV.

Sporije kretanje moglo bi produžiti obilne kiše i povećati prijetnju poplavama i klizištima, posebno u planinskim područjima i uz manje rijeke.

Typhoon Dolphin, the 13th typhoon of the year, made landfall on China's east coast on Sunday, bringing torrential rain and powerful winds.



The storm struck as a severe typhoon, with maximum sustained winds near its center reaching Force 14, or 42 meters per second.



Dolphin is… pic.twitter.com/vOoRylbWY4 — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 9, 2026

Pomorske vlasti Fujiana obustavile su promet na 55 obalnih trajektnih ruta za putnike, zaustavile 115 građevinskih projekata na moru i premjestile 290 građevinskih plovila u zaštićene vode.

Šangajska luka Yangshan također je ispraznila brodove s vezova i premjestila više od 500 malih i srednjih plovila u sklonište prije oluje.

Poremećaji u cijeloj regiji

Vanjski pojasevi Dupina donijeli obilne kiše sjevernom Tajvanu. Deseci trajektnih linija obustavljeni su, a više od 180 letova otkazano je zbog jakih vjetrova i pljuskova.

Na Filipinima je Dupin pojačao sezonske monsunske kiše koje su izazvale poplave i klizišta diljem zemlje. Petero ljudi je spašeno, a sedam se vodi kao nestalo nakon što je klizište pogodilo tri kuće u sjevernom planinskom ljetovalištu Baguio u nedjelju.

Zbog poplava je raseljeno više od 12.000 ljudi na otoku Luzonu, a zatvorene su i neke škole.

Monsunske kiše uslijedile su nakon tropske oluje u kojoj je prošli tjedan poginulo najmanje šest osoba, uključujući četiri u klizištu i odronu kamenja u pokrajinama Benguet i Rizal, rekli su filipinski dužnosnici.

Uragan Dupin ranije tijekom vikenda pogodio je južnu japansku prefekturu Okinawa, ozlijedivši najmanje šest osoba i prekinuvši opskrbu strujom u više od 50.000 zgrada.