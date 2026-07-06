Ugledni njemački list dovodi u pitanje tvrdnje o Sarajevo safariju: Priča puna rupa?

"Bajka o lovu na ljude", naslov je pod kojim ugledni njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) donosi drugi nastavak o "Sarajevo safariju" ukazujući na to kako postoje sumnje u priču da su bogati stranci tijekom opsade Sarajeva organizirano dolazili i plaćali da pucaju na civile.

Novinar FAZ-a Michael Martens razgovarao je s mnogim ljudima koji dobro poznaju događaje tijekom opsade Sarajeva, ali nitko od njih nema ni najmanju informaciju kako su postojali takozvani snajperski turisti koji su plaćali kako bi pucali na civile, piše Deutsche Welle.

Proturječja

Martens je i ranije provjeravao vjerodostojnost ključnih izvora te priče, a sada donosi nove argumente. Naime, izvori na kojima počiva cijela priča - jedan dokumentarni film i dvije knjige - oslanjaju se na anonimne, nepouzdane ili preminule svjedoke koje autori često spominju tek nadimcima.



"Tko se, nasuprot tome, sam raspita u Sarajevu i razgovara s ljudima koji su preživjeli opsadu, vrlo brzo nailazi na proturječja u toj priči", piše Martens, koji je, između ostalog, razgovarao i s fra Mirkom Majdandžićem koji se dobro sjeća opsade, nestašice vode i snajperske vatre jer je i sam čitavu opsadu proveo u Sarajevu.

"Za fra Mirka priče o snajperistima nisu nikakve legende. Njihova prisutnost na brdima godinama je za njega i stotine tisuća ljudi unutar opkoljenog grada bila dio svakodnevice i stalna smrtna prijetnja", piše Martens.

No fra Mirko sumnja u priču o stranim lovcima na ljude, naime, kako je kazao za njemački list: "Teško mi je povjerovati da su dolazili bogati stranci i plaćali kako bi pucali. Što je čovjek bogatiji i moćniji, možda je veća i njegova sklonost perverzijama. Ali ta priča o talijanskim lovcima na ljude... Zašto za nju nismo čuli još tijekom rata?"

On je zaprepašten tvrdnjom iz knjige "Vikend-snajperisti!" talijanskog romanopisca Ezija Gavazenija, prema kojoj je jedan svjedok tijekom rata upravo od franjevca čuo priču o talijanskim snajperistima koji su iz obijesti pucali na civile. Fra Mirko poznaje svih 28 franjevaca koji tijekom rata bili u Sarajevu i baš nitko od njih nije mu o tome rekao ni riječi.

Kome vjerovati?

Glavni argument onih koji vjeruju u taj ratni mit postojanje je svjedoka, a riječ je, pojašnjava Martens, o američkom vatrogascu Johnu Jordanu koji je boravio u opkoljenom Sarajevu i svjedočio pred Haškim sudom te usput spomenuo nešto što bi se moglo protumačiti kao potvrda tvrdnje o turistima-ubojicama.

"Tvrdio je da je na sarajevskoj Grbavici, koju su držale srpske snage, vidio ljude - ili jednog čovjeka, jer tijekom iskaza prelazi iz jednine u množinu - koji očito nisu poznavali teren i koje su vodili srpski borci. Jordan ih naziva turistima-strijelcima. Nije ih vidio kako pucaju, ali jest kako ih se vodi od jednog do drugog snajperskog položaja", piše FAZ.

"Tko želi, te riječi može shvatiti na razne načine. A talijanski kvazi-istraživač Gavazeni upravo je to učinio. U svojoj knjizi Jordanovo svjedočenje čak naziva "odlučujućim", piše Martens i dodaje da su brojni mediji prenijeli Gavazenijeve tvrdnje iako je Jordan jedini svjedok koji je pred Haškim sudom spomenuo navodne snajperiste-došljake, dok preostalih 4649 svjedoka nije iznijelo ništa slično.

"Bolje o zločinima nego o toj legendi"

Marens je pokušao kontaktirati bivšu glavnu hašku tužiteljicu Carlu Del Ponte i njezina nasljednika Sergea Brammertza koji nikada nisu javno govorili o Safariju. Del Ponte više ne odgovara na novinarske upite, a Brammertz ne može komentirati tu temu zbog svoje sadašnje dužnosti.

No, Martens navodi da je razgovarao s nekadašnjim visokim dužnosnikom Haškog tužiteljstva koji je želio ostati anoniman: "Taj čovjek je ogorčen zbog te 'legende', kako je naziva tijekom telefonskog razgovora. Ta priča, navodi, odvlači pozornost s hitno potrebne potrage za stvarnim počiniteljima stvarnih ratnih zločina."

U 10 milijuna stranica dokumentacije koju je prikupio Tribunal, osim Jordanova iskaza, ne postoji ništa što bi upućivalo na navodne turiste-ubojice, navodi sugovornik te napominje da ni tužiteljstva u BiH, Italiji i Belgiji nemaju ništa više od priča iz druge ruke, kakve se pojavljuju i u knjigama.

Prema njegovim riječima, Jordanovo svjedočenje svojevremeno je ocijenjeno kao nimalo vjerodostojno i nije imalo nikakvu ulogu u presudama Haškog suda.

"Kao da je King Kong branio Sarajevo..."

Martens navodi da je razgovarao s više od 10 osoba koje su preživjele opsadu Sarajeva i poslije se profesionalno bavile tom temom. Nitko od njih nema ni najmanju indiciju da je Safari doista postojao.

Tijekom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. ubijeno je oko 11.000 civila usljed granatiranja i snajperske vatre s položaja vojske Republike Srpske na brdima oko grada.

"Priča o stotinama bogatih stranaca koji su u Bosni sudjelovali u lovu na ljude otprilike je jednako uvjerljiva kao tvrdnja da se tijekom rata pojavio King Kong kako bi branio Sarajevo. Razlika je samo u tome što je priča o King Kongu toliko očito izmišljena da je strani mediji ne bi prihvatili kao činjenicu", zaključuje novinar uglednog njemačkog lista.

Što je s istragama?

Milanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv četvorice Talijana zbog sumnje da su bili uključeni u snajperski turizam 1990-ih godina. No, pokazalo se da trenutno nemaju dovoljno dokaza da zatraže suđenje bilo kojem osumnjičenom, izjavili su izvori bliski istrazi.

Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe podržali su inicijativu za provođenje istrage o slučaju "Sarajevo safari" u vidu formalnog otvaranja parlamentarnog istražnog postupka.

Spominje se da su u tome sudjelovali i državljani drugih europskih država pa su se u istragu uključila i pravosudna tijela Austrije, Švicarske i Belgije.