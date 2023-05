Arman Doldin, novinar francuske agencije AFP, poginuo je u utorak u raketnom napadu nedaleko od Bahmuta.

Novinar AFP-a Arman Soldin (32), rođen u Sarajevu, ubijen je u utorak u raketnom napadu na istoku Ukrajine, u blizini Bahmuta.

Bio je agencijski videokoordinator od rujna 2022., koji je izvještavao o ratu u Ukrajini od samog početka ruske agresije, a stradao u Chasiv Yaru nedaleko od Bahmuta.

Soldinovi kolege svjedočili su napadu, a o svemu se oglasila i francuska novinska agencija na Twitteru.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today. All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry

"Njegova smrt užasan je podsjetnik na rizike i opasnosti s kojima se svakodnevno suočavaju novinari prateći sukob u Ukrajini", napisali su iz agencije u jednoj od objava.

Preminuli novinar na svojem je Twitter profilu redovito objavljivao događaje iz rata i ljudske priče.

#UkrainianCounteroffensive "We have to go ahead because this is our only chance to get home sooner," says Oleksandr, out of breath after cleaning one of the tanks donated by Poland. "Only through victory. So we're waiting!" #afp #Ukraine pic.twitter.com/cnyvAA1Ovh