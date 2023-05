Odbačene narkomanske igle usred Pule postale su golem problem. Pronalaze se i na dječjem igralištu pa nerijetko dječja igra završava s – ubodom ili ozljedom. U suzbijanju zloporabe droga uz policiju i ostale službe, uključio se i Grad. Priču o ovom problemu napravila je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar.

Dean Hervatin iz udruge Institut Pula svaki radni dan, neovisno o vremenskim uvjetima, pregledava lokacije koje su označene kao rizične i ondje s pulskih ulica, ali i iz šuma i parkova, miče sav iskorišten narkomanski pribor. Na teren juri i po dojavi.

"Uopće nije problem doći i pokupiti, samo da se ne dira i ne baca okolo u smeće. Mi ćemo pokupiti", rekao je.

Do prije nekoliko mjeseci, to je radio volonterski. No, promjene u korištenju opojnih droga na ulice njegovog grada donijele su i veći broj infektivnog otpada u prirodu. Sada je na tom zadatku zaposlen na pola radnog vremena.

"Dok jedan heroinski ovisnik injektira droga dva do tri puta dnevno, jedan korisnik psihoaktivnih tvari ponekad to učini i do dvadeset puta dnevno", rekla je Varja Bastiančić, predsjednica udruge Institut Pula.

Što je, domino efektom, rezultiralo i većom opasnosti od slučajnih uboda. Najčešće žrtve su djeca i njihova radoznalost, a zaraziti se može hepatitisom B, C, ali i HIV-om.

"U općoj populaciji, na zraku, gdje postoji utjecaj ultravioletnih zraka, gdje postoji sušenje, vjetar, i dehidracija tih istih materijala, manja je mogućnost da ćete nešto dobiti", objasnila je Izabela Čelović, specijalistica infektologije.

Sve dok je ima, kažu iz Grada Pule – treba je svesti na nulu. Zato su, skupa s gradskim komunalnim poduzećem, podržali inicijativu skupljanja spomenutog otpada.

"Pula je na ovaj način našla rješenje. Ono što nam je najvažnije su sigurna dječja igrališta, sigurna školska igrališta, sigurno okruženje u gradu", rekla je Ivana Sokolov iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade.

A ovo je veliki korak u tom smjeru.

