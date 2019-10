Briselske igre oko buduće Europske komisije dobile su novi zaplet. I dok se tamo raspravlja o odbijanju francuske kandidatkinje za povjerenicu, vrh najjače hrvatske oporbene stranke razmotrit će potporu Komisiji, a razlog je pitanje imovine Dubravke Šuice.

Sumnje u podrijetlo imovine Dubravke Šuice mogle bi biti okidač za SDP. Stranačko predsjedništvo dat će smjernice europarlamentarcima iz svojih redova kako glasovati.

"Pa ćemo vidjeti hoće li taj arogantan stav biti okidač kao što ste rekli za komisiju ili ćemo ipak prevladati da to nije toliko vrijedno kao činjenica da se Europska komisija formira i da europski parlament nastavi normalno s radom", najavio je SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

Odluka je teška, slažu se i SDP-ovi europarlamentarci, ali i upozoravaju kako nije u pitanju jedan kandidat ili kandidatkinja već cijela komisija. Očito stav vodstva SDP-a nema utemeljenja u briselskoj proceduri, već je namijenjen untarnjopolitičkoj areni.

Jer nemoguće je glasati pojedinačno o kandidatu iz Hrvatske, Italije ili Slovenije. Glasa se u paketu o tzv. europskoj vladi. A u tom paketu je i 10 kandidata iz grupacije socijalista i demokrata.

Francuska kandidatkinja nije prošla

Dubravka Šuica je, što se europskih institucija tiče, dobila zeleno svjetlo. Za razliku od francuske kandidatkinje Sylvie Goulard. Protiv nje se vode dvije istrage.

"Da sam pod službenom istragom, a svim povjerenicima bi se to moglo dogoditi možda sutra, ne optužujem nikog, ali to je mogućnost koja se mora razmotriti, pa u tom slučaju samo je jedan politički odgovor, a to je preuzimanje odgovornosti", izjavila je odbijena francuska kandidatkinja za povjerenicu EK Goulard.

Goulard je bliska suradnica francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. "Ono što mi je bitno je portfelj. Ali moram shvatiti što se odigralo. Bijes, možda hirovitost. Ali moram razumjeti", kazao je Macron.

Moguće je i da se Macronu vraća za rušenje špicenkandidata Pučana nakon europskih izbora. A novi zaplet mogao bi dovesti do kašnjenja u potvrđivanju tima Ursule von der Leyen.

