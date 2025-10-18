FOTO Završeno suđenje za ubojstvo koje je zapanjilo zemlju: Tijelo nikad nije pronađeno, nema mjesta zločina ni priznanja

Suđenje za ubojstvo koje je zaokupilo cijelu Francusku, završilo je osudom 38-godišnjeg soboslikara i dekoratera Cédric Jubillara za ubojstvo njegove supruge, iako nikada nije pronađeno tijelo.

Tijekom četverotjednog suđenja Jubillar je uporno tvrdio da je nevin, no porota ga je proglasila krivim i osudila na 30 godina zatvora.

Skica sa suđenja Cedricu Jubillaru Foto: Afp

Na suđenju održanom u južnom gradu Albiju, obrana je tvrdila da, budući da tijelo njegove supruge Delphine nikada nije pronađeno, nema sigurnosti da je zločin uopće počinjen.

No porota sastavljena od šest civila i troje sudaca zaključila je da postoji dovoljno neizravnih dokaza da se utvrdi kako je Jubillar kriv za ubojstvo. Njegovi odvjetnici najavili su žalbu.

"Delphine je ubijena rukama svog supruga", izjavio je Laurent Boguet, odvjetnik koji zastupa dvoje djece para. Sada je, rekao je, na Jubillaru da kaže gdje se nalaze posmrtni ostaci njegove supruge i da ih vrati obitelji.

Delphine Jubillar Foto: Afp

Zbog središnje misterije, nestalog tijela njegove supruge, slučaj je već pet godina predmet velikog interesa javnosti i medija.

Kobna večer

Delphine Jubillar (33), nestala je noći između 15. i 16. prosinca 2020., usred pandemije covida, iz kuće gdje je živjela sa suprugom i njihovo dvoje male djece.

Cédric Jubillar pozvao je policiju oko 4 ujutro 16. prosinca, rekavši da se probudio zbog plača mlađeg djeteta i otkrio da mu je supruga nestala.

Kuća Cedrica i Delphine Jubillar Foto: Afp

Policija i susjedi proveli su opsežnu potragu po okolnom području – uključujući brojne napuštene rudnike – no tijelo nikada nije pronađeno.

Sud je tijekom suđenja čuo kako je odnos između Cédrica i Delphine postao zategnut. Ona je zatražila razvod i započela vezu s muškarcem kojeg je upoznala putem interneta.

Prema optužbi, one večeri kada je nestala, Delphine je prvi put rekla Cédricu da ima ljubavnika. To je dovelo do svađe tijekom koje je susjed čuo njezine krikove, a zatim ju je, tvrdi se, ubio.

Nakon toga je, prema optužbi, njezino tijelo sakrio negdje u obližnjem selu, koje je dobro poznavao. Jedan od ključnih dokaza bio je Delphinin automobil parkiran na ulici u suprotnom smjeru nego inače, što je upućivalo na to da ga je on koristio te noći.

Ostali važni elementi bili su slomljene Delphinine naočale u dnevnom boravku, izostanak zabilježenih koraka na Jubillarovu pedometru, iako je tvrdio da je hodao tražeći suprugu te izjava njihova sina Louisa o svađi roditelja.

Ključan je bio i iskaz njegove majke, koja je izjavila da joj je Cédric, kada je prvi put čuo da Delphine želi razvod, rekao: "Dosta mi je. Ubit ću je i zakopati, i nikada je neće naći".

Uhićenje Cedrica Jubillara Foto: Afp

Prema obrani, svi neizravni dokazi mogli su se objasniti i drugačije. Tvrdili su da su svjedoci bili vođeni od strane istražitelja kako bi se uklopili u teoriju o krivnji.

Presude za ubojstvo bez tijela rijetke su zbog teškoće dokazivanja da je zločin uopće počinjen. No ipak se događaju, jer sudovi u mnogim zemljama zaključuju da i neizravni dokazi mogu predstavljati dokaz krivnje.