FOTO Iz poplavljene pustinje izgmizala trooka gadna stvorenja, probudila su se nakon dugo vremena: Dok ljudi bježe sa paklenog festivala, oni haraju blatom

Mala stvorenja, poznatija kao vilinski račići, godinama su bila zatvoreni u debelom oklopu sve dok kišne oluje nisu potopile festival u Nevadi.

Rakovi su uočeni kako izlaze iz muljevitih jama i počeli su polagati još jaja dok su sudionici festivala neuspješno pokušavali pobjeći iz poplavljene pustinje.

Ova stvorenja poznatija su i kao živi fosili jer slični oblici datiraju iz kambrijskog razdoblja, prije više od 500 milijuna godina. Pripadaju rodu Anostraca, a za razliku od račića koji spadaju u rod Decapoda, oni nemaju ljuske na glavi niti ispred prsa. Osim toga, većina vilinskih račića ima 11 pari nogu.

so not only will the people at burning man have to deal with ebola and acidic mud, when the playa at black rock gets wet these fairy shrimp hatch pic.twitter.com/OeR7V8n8YL