VIDEO Zbog ove dramatične snimke razvile su se brojne teorije zašto je Dejan vozio u suprotnom smjeru na autocesti

U nesreći su ozlijeđene još dvije osobe, a do nesreće je došlo prilikom sudara dva automobila, a pritom je Dejan vozio u suprotnom smjeru po autocesti.

Sudar se dogodio oko 16 sati, a nakon što su se sudarili, automobil u kojem je bio Dejan se zapalio i nije mu bilo spasa, ostao je zarobljen u autu.

Ono što je posebno čudno u svemu ovome jeste što se stradali muškarac, nalazio u Fiat Puntu koji se kretao u suprotnom smjeru na autocesti.

Kako piše Nova.rs zasad nije poznato kako je moguće da je Dejan J. kretao suprotnim smjerom. Iako su se pojavile glasine da je riječ o nekom izazovu većina to odbacuje i ističe da je riječ o iskusnijem vozaču te se postavlja pitanje je li se možda uključio na autocestu na pogrešnom mjestu.

Također, nije isključeno i da možda negdje nije radila signalizacija pa je zbog toga došlo do ove situacije. No, ako se to već dogodilo postavlja se pitanje zašto vozač nije zaustavio automobil i upalio sva četiri žmigavca.

No, posebnu pozornost izaziva video nesreće koji se pojavio na društvenim mrežama.

"Taj tko snima, snima iz auta, ali iz suprotnog smjera. Vidi se da stoji u zaustavnoj traci i počinje kretanje tek kada je Dejanov naišao. Nije nam jasno kako je taj vozač znao da će on naići?! Sve je to vrlo sumnjivo. Dejan se znao snimati za društvene mreže, snimao je klipove, pisao statuse i uključivao se uživo", pričaju za Kurir njegovi poznanici te dodaju da se na snimci vidi da Dejanov suvozač ima izbačenu ruku kroz prozor auta. I dok nekima djeluje da suvozač maše i pokazuje tri prsta, drugi su uvjereni da drži telefon i snima.

Na sva ova pitanja odgovore će dati istraga nesreće, koja je u tijeku.

U automobilu s Dejanom J. nalazio se N. K. (40) koji je prevezen na reanimaciju, dok je D. P. (30), koja se nalazila za volanom Hyundaija prevezena u bolnicu u svjesnom stanju. Zasad nije poznato njihovo stanje.