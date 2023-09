VIDEO Traje egzodus s paklenog festivala: Deseci tisuća ljudi u nepreglednoj koloni, istražuje se smrt osobe

Organizatori događaja službeno su ukinuli zabranu vožnje u ponedjeljak poslijepodne i rekli da su operacije egzodusa službeno započele u Black Rock Cityju, gradu u kojem se svake godine održava ovaj festival. Čak i prije nego što je ta zabrana službeno ukinuta, tisuće ljudi već je krenulo put kući.

Snimke dronom koje je snimio CNN pokazuju stotine velikih vozila poredanih kako se probijaju kroz gužvu. U nedjelju kasno navečer, organizatori događaja rekli su da je na festivalu bilo 72.000 ljudi, a do ponedjeljka popodne ostalo ih je otprilike 64.000.

"Imajte na umu da je, iako se uvjeti poboljšavaju i ceste suše, plaža još uvijek blatna i može biti teška za kretanje u nekim četvrtima i niz određene ulice. Usporite i pripazite na one koji usmjeravaju promet", poručili su organizatori i pozvali prisutne da razmotre odgodu odlaska iz improviziranog grada kako bi spriječili velike gužve.

U ponedjeljak navečer vozilima je trebalo otprilike sedam sati da napuste mjesto, rekli su organizatori.

Ceste koje vode u Black Rock City i iz njega bile su zatvorene od petka navečer zbog obilnog blata. Sudionicima je rečeno da čuvaju hranu, vodu i gorivo nakon što je potop gotovo onemogućio vožnju vozila po površini, piše CNN.

"Tijekom vikenda neki su ipak odlučili napustiti mjesto ranije nego što su organizatori preporučili probijajući se kroz gusto blato, ali većina kamp vozila ostala je zaglavljena na mjestu", rekao je narednik ureda šerifa okruga Pershing Nathan Carmichael.

Na Burning Manu je preminula jedna osoba, a organizatori su rekli da smrt na festivalu "nije bila povezana s vremenskim prilikama".

WATCH 🚨 - Burning Man "exodus" begins after flooding stranded thousands



70,000+ Stuck in Traffic Attempting to Escape Burning Man After Mass Flooding Causes Mud Jam at Event pic.twitter.com/K2tGpgSZFC