FOTO 12-godišnjakinja i njezina baka pronađene mrtve, spalili su ih: Posljednje riječi djevojčice slamaju srce

Njihova obitelj do danas je živjela u nadi da su baka i djevojčica otete, a ne ubijene te da će ih pronaći i i vratiti izraelske snage.

Međutim, u srijedu je obitelj Dan objavom na Facebooku potvrdila da su tijela i Noye i Carmele identificirana. Njihovu smrt od ruku Hamasovih naoružanih napadača kasnije je potvrdio izraelski ministar vanjskih poslova, a izraelska izvješća govore da su spaljeni.

Još tri člana obitelji Dan smatraju se nestalima.

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.



Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.



Our hearts are broken 💔. https://t.co/1I9r4fibsP