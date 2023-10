FOTO Čeka se otvaranje granice s Egiptom, IDF napao libanonska sela: "Hezbolah se pokušao infiltrirati u Izrael"

i dalje traje razmjena tvrdnji i protuoptužbi o tome tko je odgovoran za eksploziju u bolnici u Gazi

Izrael napao libanonska sela

Egipat otvara granicu za 20 kamiona humanitarne pomoći

sastaju se ministri EU-a, raspravljat će o stanju na Bliskom istoku i sigurnosti u Uniji

Tijek događaja:

8:00 Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su ubile visoke članove terorističkih organizacija u napadima na Rafah, a to uključuje Rafata Harba Husseina Abu Hilala, čelnika vojnog ogranka Komiteta narodnog otpora, labave skupine naoružanih frakcija u Gazi.

"Stotine ciljeva Hamasa pogođeno je u posljednja 24 sata, uključujući lansirna mjesta za protutenkovske projektile, okna tunela, obavještajnu infrastrukturu i zapovjedni centar. Tijekom borbi brojni Hamasovi teroristički operativci koji pripadaju snagama Nukbha - elitnim snaghama, a koji su vodili barbarsku invaziju na zajednice koje okružuju Pojas Gaze, bili su meta", navodi IDF.

Dim i vatra izbijaju iz zgrade nakon eksplozije u Rafi, južnom pojasu Gaze (Foto: Afp)

Rusija smatra da bi se sukob mogao proširiti

7:50 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da postoji ozbiljan rizik da sukob u Gazi postane regionalni, prenosi novinska agencija Interfax. Pokušaji da se Iran okrivi za krizu bili su provokacije, rekao je. Kremlj je prethodno naglasio snagu svojih odnosa i s Palestincima i s Izraelom i rekao da traži ulogu u rješavanju sukoba i sprječavanju njegovog prelijevanja u druge zemlje.

7:45 Službenik američkog State Departmenta Josh Paul koji je radio u agenciji zaduženoj za transfer oružja američkim saveznicima podnio je ostavku, a kao razlog je naveo neslaganje s onim što je opisao kao odluke administracije da ubrza prijenos oružja Izraelu, piše The Washington Post.

Paul, koji je bio direktor Kongresa i javnih pitanja u Uredu za političko-vojna pitanja State Departmenta rekao je da iako je svjestan užasa Hamasova napada na Izrael, također vjeruje da će odgovor Izraela samo dovesti do više i dublje patnje za Izraelce i Palestince.

A State Dept. official who worked on arms transfers to foreign powers resigned, declaring he couldn't support U.S. military assistance to Israel and calling the Biden administration's response "an impulsive reaction" based on "intellectual bankruptcy."

Hezbolah se pokušao infiltrirati u Izrael

7:40 Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da je došlo do značajne eskalacije sukoba s Hezbolahom. Hezbolah je ispalio brojne protutenkovske projektile iz Libanona na Izrael, ciljajući i vojne i civilne položaje i nanoseći gubitke objema skupinama, rekao je glasnogovornik IDF-a potpukovnik Jonathan Conricus.

Ustvrdio je da se Hezbolah također pokušao infiltrirati u Izrael, no IDF ga je spriječio. "Ono što Hezbolah sada radi je uvlačenje Libanona u sukob od kojeg sigurno neće imati koristi", rekao je Conricus.

12 hour operational recap:



Here's a summary of activity on our border with Lebanon:



• 9 launches crossed from Lebanon into Israel

• 4 interceptions by the IDF Aerial Defense Array

• several anti-tank missiles fired from Lebanon toward Israel



Our forces responded to these… — Israel Defense Forces (@IDF) October 19, 2023

7:30 UN-ov koordinator hitne pomoći Martin Griffiths kazao je da UN traži da se pomoć Gazi vrati na prijašnjih 100 kamiona dnevno, koliko ih je pomoć prevozilo prije sukoba Izraela i Hamasa, jer smatra da 20 kamiona pomoći neće biti dovoljno za potrebe stanovništva toga područja.

Kamioni pomoći u utorak su se približili prijelazu Rafah između Egipta i Gaze iz egipatskog grada al-Arish, no nisu mogli ući u Gazu jer nije postojao sporazum o isporuci pomoći.

7:20 Još se ne zna kada će se točno granica s Egiptom otvoriti, ali je glasnogovornik američkog Vijeća za nacionalnu sigurnost John Kirby kazao da će se to ostvariti kad se popravi cesta uništena u izraelskim napadima.

Egipat je rekao da prijelaz Rafah, vitalna arterija prije borbi, a sada važna ruta za očajnički potrebne zalihe, nije službeno zatvoren, ali je postao neoperativan zbog izraelskih zračnih napada na strani Gaze.

7:10 Troje Palestinaca, među kojima dvoje tinejdžera, ubile su izraelske snage u zasebnim događajima na okupiranoj Zapadnoj obali u četvrtak, izvijestila je palestinska službena novinska agencija WAFA. Izraelske snage napale su selo Budrus, zapadno od Ramallaha i te upucale i usmrtile mladića Gebriela Awada te ranile još jednu osobu, priopćila je WAFA.

Osim toga, 14-godišnje dijete ubijeno je metkom u glavu u izbjegličkome kampu na jugu Betlehema, a 16-godišnje je podleglo ranama nakon što je ustrijeljeno u gradu Tulkarmu, dodaje WAFA. Izrael nije odmah dao komentar.



7:00 Ministri unutarnjih poslova država članica EU-a sastaju se u četvrtak u Luxembourgu gdje će razgovarati o stanju u šengenskom prostoru, implikacijama stanja na Bliskom istoku za unutarnju sigurnost u EU-u i migracijama.

6:50 Izrael je u zračnome napadu pogodio dva sela na jugu Libanona, objavila je libanonska televizija Al Mayadeen i dodala da su izraelske rakete pogodile Kafr Shubu te okolicu Odaisseha.

I dalje se razmjenjuju protuoptužbe za napad na bolnicu u Gazi

6:45 I dalje se razmjenjuju tvrdnje i protuoptužbe o tome tko je odgovoran za eksploziju u bolnici u Gazi, za koju dužnosnici Gaze tvrde da je ubila 471 osobu.

No, za neke je čak i broj mrtvih sporan, a Izrael tvrdi da je Hamas prenapuhao brojke i tvrdi da iza napada stoji palestinski Islamski džihad, koji je to odbacio. Diljem Bliskog istoka i šire izbili su prosvjedi, a neki su doveli i do sukoba između prosvjednika i snaga sigurnosti.

US President Joe Biden has unveiled a deal to allow desperately-needed humanitarian aid to enter war-torn Gaza, where one million people have fled their homes amid withering Israeli air strikes



For the latest: https://t.co/Q9ShADSQpw pic.twitter.com/ffeJitHd7u — AFP News Agency (@AFP) October 19, 2023

6:40 Ured izraelskoga premijera Benjamina Netanyahua poručio je da će Izrael dozvoliti uvoz hrane, vode i lijekova do juga Gaze putem Egipta, jedine države osim Izraela koja s njome dijeli granicu, dokle god one ne pripadnu Hamasu.

6:30 Egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi odobrio je otvaranje graničnoga prijelaza Rafah za 20 kamiona koji prevoze humanitarnu pomoć Gazi, potvrdio je u četvrtak američki predsjednik Joe Biden.