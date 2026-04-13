Finska se opako naoružava i postat će sila br. 2 u Europi po broju ovih moćnih južnokorejskih haubica

Finska značajno povećava svoje topničke sposobnosti ulaganjem stotina milijuna eura u proširenje svojeg inventara teških haubica južnokorejske proizvodnje.

U sklopu međudržavnog ugovora vrijednog 547 milijuna eura, Helsinki će nabaviti dodatnih 112 samohodnih haubica K9 od južnokorejske tvrtke Hanwha Aerospace, potvrdile su finske vlasti u četvrtak, a prenosi portal Breaking Defense.

Tom će kupnjom ukupan broj haubica K9 u Finskoj premašiti njih 200, čime će Finska biti svrstana na drugo mjesto u Europi po broju tih haubica, iza Poljske.

Isporuke su planirane od 2028. godine nadalje, a sustavi će prije uvođenja u operativnu uporabu u Oružanim snagama Finske proći nacionalne prilagodbe.

K9 je oklopna pokretna platforma kalibra 155 mm koja omogućuje preciznu paljbu na udaljenostima većim od 40 kilometara, prema navodima navedenog južnokorejskog proizvođača.

Finska je prvi put nabavila te haubice još 2017. godine, a dodatnu količinu ugovorila je 2022. godine, čime je ranija ukupna narudžba dosegnula 96 jedinica.

"Kontinuirana finska nabava također odražava širi trend produbljivanja obrambene suradnje između Hanwhe i sjevernoeuropskih zemalja, pri čemu su sustavi isporučeni u deset država, uključujući šest članica NATO-a: Tursku, Poljsku, Norvešku, Finsku, Estoniju i Rumunjsku", navodi južnokorejski proizvođač u priopćenju koje prenosi Breaking Defense.