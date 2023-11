VIDEO Eksplozija vozila na mostu između SAD-a i Kanade: U istragu se i uključio FBI

FBI istražuje eksploziju vozila na graničnom prijelazu Rainbow Bridge između SAD-a i Kanade blizu Niagarinih slapova kao pokušaj "terorističkog napada", priopćila je američka policija u srijedu.

Dvije osobe u vozilu su poginule, a jedan granični policajac je ozlijeđen.

U blizini automobila je pronađen kovčeg koji je eksplodirao na mostu Duga, no nije sadržavao nikakav eksploziv.

JUST IN: New footage coming from the Rainbow Bridge in Niagara Falls, NY. pic.twitter.com/hj0KtVw3ZJ

Kako navodi New York Times, službenik za provođenje zakona izvijestio je o incidentu i rekao da istražitelj vjeruju da je eksplozija posljedica sudara.

Vlasti savezne države New York "pomno nadziru" incident na mostu, a državne agencije su na mjestu događaja, rekla je guvernerka New Yorka Kathy Hochul na platformi X u srijedu.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge



ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.



Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5