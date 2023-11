VIDEO Avion promašio pistu i sletio u ocean, tamo je i okupljalište morskih pasa: "Bilo je nevjerojatno!"

Zrakoplov mornarice koji je letio po kišovitom vremenu promašio je pistu u ponedjeljak u vojnoj bazi na Havajima i sletio u zaljev Kaneohe. Svih devet osoba koje su bile u avionu su neozlijeđene.

Glasnogovornik Orlando Perez nije imao informacija o tome što je dovelo do slijetanja zrakoplova P-8A s piste u bazi marinaca.

Pročitajte i ovo obilna kiša Zagrepčane probudila strašna grmljavina: "Bilo je grozno, tutnjalo je, nisam mogla spavati"

Fotografija koju je snimila svjedokinja Diane Dircks prikazuje avion u vodi tik uz obalu, prizor koji podsjeća na "Čudo na Hudsonu" iz 2009. kada je putnički zrakoplov kojim je upravljao Chesley Sullenberger prinudno sletio na rijeku New York. Svih 155 ljudi u avionu je preživjelo.

A P-8A “Poseidon” Anti-Submarine and Surveillance Aircraft with the U.S. Navy’s Patrol Squadron Four (VP-4) out of Naval Air Station Whidbey Island in Washington, is reported to have Overshot the Runway today at Marine Corps Air Station Kaneohe Bay on the Hawaiian Island of Oahu… pic.twitter.com/smiy0Os8bw