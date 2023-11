U potrazi za boljim životom brojni završe tragično: "Svaki tjedan imamo jednog utopljenika"

Dan za danom nastavlja se crni niz. U samo deset dana četiri tijela izvučena su iz rijeka na karlovačkom području.

Ladešić Draga i Prilišće neka su od mjesta koja se već godinama nalaze na migrantskim rutama jer su smještena uz samu rijeku Kupu. Lokalni stanovnici svakodnevno se susreću s njima.

"Došli su tražiti vodu oko četiri, pola pet. Zima je, oni su i gladni i žedni, novac koji su imali su potrošili. Njih je bilo pet ili šest i svi su bili mokri i tada se utopio jedan u Kupi, a ja sam psu nosila jesti, gledajte, još nije bilo na kući ni prozora ni vrata, iznutra su tri izašla i prošli su gore u dubravu", ispričala je Katarina Draganjac.

"Ovi koji ih dopreme tu daju im stiropor, visoka voda, a oni su neplivači, a preko stiropora, izvrne se i ode. Kad je niži vodostaj, onda lako Kupu možete proći", rekao je Zdravko.

Jedno tijelo pronađeno je i u Korani. Muškarac je sam skočio u rijeku iz vozila kojim je upravljao, a u kojem je bilo nekoliko stranih državljana. I to nakon što je policija pokušala zaustaviti automobil. Tri neidentificirana tijela pronađena su u Kupi.

Kupa je ovdje ujedno i državna granica, a da bi došli do druge strane obale u Sloveniji, ilegalni migranti najčešće prelaze preko slapa. Nažalost, u svom naumu da pronađu bolji život dalje u Europi brojni ne uspiju i tragično završe svoj život, donosi reporterka Dnevnika Nove TV, Dina Ćevid.

Načelnik Općine Netretić kaže da situacija nije dobra.

"Svaki tjedan imamo, nažalost, jednog utopljenika. To je naravno nelagoda, ali i trošak za Općinu jer mi moramo snositi i organizirati troškove ukopa. Broj migranata stvarno je velik, to svjedočimo svaki dan na terenu, to su kolone migranata i ljudi se osjećaju nesigurno", poručio je Marijan Peretić, načelnik općine Netretić.

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu naložilo je provođenje obdukcije radi utvrđivanja identiteta osobe čije je beživotno tijelo ekipa Dnevnika Nove TV pronašla na obali Kupe, ali nalaz još uvijek nije gotov. I dalje su u tijeku radnje radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe.

Policijske patrole zato su na cijelom karlovačkom području dodatno intenzivirane.

"Putujemo svaki dan za Sloveniju na posao, svaki dan ih skoro vidimo. Po grmlju tu imate i robe sa strane što ostavljaju", istaknuo je Igor.

Na području Republike Hrvatske evidentirano je 62 tisuće postupanja prema ilegalnim migrantima, a čak trećina na području PU karlovačke.

