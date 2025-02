Sjedinjene Američke Države bile su prisiljene suzdržati se na glasanju o rezoluciji koju su same izradile za obilježavanje treće godišnjice ruskog rata u Ukrajini, nakon što se 193-člano tijelo složilo s amandmanima koje su predložile europske države.

Opća skupština UN-a usvojila je u ponedjeljak rezoluciju koju su pripremili Ukrajina i njezini europski partneri, a u kojoj potvrđuju potporu Ukrajini i njezinom teritorijalnom integritetu, tri godine od početka ruske invazije na zemlju.

Tekst je dobio 93 glasa za, 18 protiv među kojima i SAD, i 65 suzdržanih.

No, konkurentski američki nacrt rezolucije, koji je inicijalno pozivao na brzi kraj sukoba, ali bez reference na ukrajinski teritorijalni integritet uvelike je izmijenjen amandmanima europskih zemalja.

Njima je u tekst ubačena referenca na suverenitet i teritorijalni integritet, kao i na pravedan mir.

Taj tekst s amandmanima usvojen je s 93 glasa za, 8 protiv i 73 suzdržana među kojima i SAD.

The United States just voted alongside Russia against a Ukrainian amendment in the United Nations General Assembly, which called for the withdrawal of Russian troops from Ukraine.



The United States is now actively supporting Russia's occupation of Ukrainian territory. pic.twitter.com/tqweXmud07