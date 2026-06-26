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porez na digitalne usluge

Trump zaprijetio Europskoj uniji: "Uvest ću 100-postotne carine!". Stigao mu odgovor

Piše Hina, 26. lipnja 2026. @ 22:30 komentari
Donald Trump
Donald Trump Foto: Afp
Donald Trump je zaprijetio uvesti 100-postotne carine na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge.
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