Emil je jedan od evakuiranih zbog erupcije vulkana na Islandu: "Kako je zemlja klizala, počupala je cijevi..."

Spektakularne snimke stižu s Islanda! Nakon višetjednih potresa i evakuacije cijelog jednog gradića, vulkan je erumpirao. Užarena lava izlazi iz procijepa dužine oko četiri kilometra, opasnosti za Islanđane zasad nema.

Bio je ovo trenutak u kojem je lava izbila na površinu Islanda nakon višetjednog iščekivanja. Prizoru je svjedočio i Hrvat, koji na Islandu živi godinama.

"Mi smo to uživo vidjeli. Bili smo vani u gradu i malo se zabavljali i kad smo krenuli kući, odjednom, samo se na 30-tak kilometara od nas užarilo nebo. To na 30 kilometara daljine izgleda kao da je na pet metara", tvrdi Emil Gluhalić s Islanda.

Kroz golemi procijep izlaze goleme količine lave, od 100 do 200 kubičnih metara u sekundi. Užarena materija slijeva se u svim smjerovima. Na Islandu je promatranje erupcija dio turističke ponude, no ne i ovaj put. Pristup cijelom području je blokiran.

"Mi smo imali tri, u zadnje tri godine smo imali tri turistička vulkana, ovaj stvarno nije turistički što se tiče plinova i količine lave. On je samo u jednoj noći izbacio količinu lave koliku su oni u mjesec dana", izjavio je Gluhalić.

Erupcija privukla i zaljubljenike u vulkane

Zaljubljenici u vulkane, međutim, ne žele propustiti priliku. Sa sigurne udaljenosti promatraju vatreni spektakl. "Nevjerojatno. Malo je daleko odavde, ali ipak možete vidjeti malo lave kako se uzdiže. Za nas je to nevjerojatno", rekao je nizozemski turist.



Procijep se otvorio oko četiri kilometra sjeveroistočno od Grindavika, grada koji je prije više od mjesec dana zbog izvjesne erupcije i snažnih podrhtavanja koja su prethodila, potpuno evakuiran.

"Svi se nadaju da ova lava neće ni blizu naseljenog Grindavika, evakuiranog grada ili elektrane. Ako potraje, mogla bi se spojiti s jednom od cesta.

"Ima glavna cesta koja se spušta od glavnog grada Reykjavika prema međunarodnoj zračnoj luci. Velika je vjerojatnost da bi to moglo biti poremećeno, a postoji i obalna cesta uz južnu obalu, važna poveznica", tvrdi stručnjak za vuklane Dave McGarvie.

Među evakuiranim ima i Hrvata

Među četiri tisuće evakuiranih je i Emil s početka priče. U svome stanu bio je neki dan.

"Ja osobno i puno ljudi nema štete, al štete za grad su velike. Kanalizacije, cijevi, sve to što je bilo pod zemljom je uništeno, jer cijevi nisu fleksibilne, kako je zemlja kliznula cijevi su počupane s tim. Čak je jedno vrijeme polovina grada bila odsječena jer su i kablovi bili popucali nešto i oni to saniraju na veliko", zaključio je.



Stradale su kuće duž procijepa koji se u Grindaviku otvorio. One se više spasiti ne mogu. Ali, stanovnici ovog ribarskog gradića ne sumnjaju, pa tako ni Emil, da će se u grad vratiti i ako treba, domove ponovno izgraditi. Sve ovisi o tome koliko će erupcija trajati i kojih će razmjera na kraju biti.

