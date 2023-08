VIDEO Predsjednički kandidat Ekvadora ubijen pred šokiranim ljudima: Čuo se pucanj i vrisak, ljudi su počeli panično bježati

Videozapisi predizbornog skupa, objavljeni na društvenim mrežama, prikazuju ljude u bijegu i vrištanje dok se čuje pucnjava u kojoj je ubijen 59-godišnji predsjednički kandidat.

Osumnjičeni počinitelj preminuo je od ozljeda zadobivenih tijekom uhićenja, objavio je ured glavnog državnog odvjetnika.

Villavicenciova stranka Movimiento Construye objavila je da su naoružani ljudi napali njezine urede u Quitu.

"U znak sjećanja na njegovu borbu uvjeravam vas da ovaj zločin neće ostati nekažnjen", napisao je predsjednik Guillermo Lasso na društvenoj mreži. Dodao je da je organizirani kriminal u zemlji "otišao jako daleko" te poručio počiniteljima da će "sva težina zakona pasti na njih".

Lasso je najavio sazivanje hitnog sastanka visokih dužnosnika zaduženih za sigurnost.

Prema ispitivanjima javnog mnijenja, centrist Villavicencio imao je potporu birača od 7,5 posto, što ga je svrstavalo na peto mjesto od osam predsjedničkih kandidata u prvom krugu predsjedničkih izbora, zakazanih za 20. kolovoza.

BREAKING: As seen in the video below, Fernando Villavicencio, the right-winged candidate running for President of Ecuador, has just been assassinated during a presidential rally in Quito. He was reportedly shot 3 times in the head.



Villavicencio has reportedly died on the… pic.twitter.com/J4HfSjDbBX