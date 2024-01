VIDEO Snažna eksplozija izbrisala dio grada: "Krov se srušio na krevet moje majke, hitno je prebačena u bolnicu"

Snažna eksplozija odjeknula je nigerijskim gradom Ibandanom. Do nje je došlo nakon što se oko 19:45 po lokalnom vremenu aktivirao eksploziv koji su pohranili ilegalni rudari.

Dvije osobe su poginule, a 77 ih je ozlijeđeno. Eksplozija je zahvatila čak sedam predgrađa trećeg najnaseljenijeg nigerijskog grada, a spasioci su još uvijek na terenu.

"Krov i sve se srušilo na moju majku. Bila je unutra u svom krevetu kad se to dogodilo. Gola je hitno prebačena u bolnicu", rekao je muškarac za BBC.

This is not GAZA, it's an Aerial View of the explosion site in Ibadan, Nigeria. Our prayers are with them. 💔 pic.twitter.com/8VkaxibL52