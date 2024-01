Stravična eksplozija u tvornici vatrometa: Krhotine posvuda, velik broj poginulih

Eksplozija u tvornici vatrometa na Tajlandu ubila je najmanje 15 osoba. Točan broj stradalih još nije utvrđen, ali jedan od spasioca koji je pomagao unesrećenima, Kritsada Manee-In procijenio je da bi broj poginulih mogao biti i veći.

Lokalni mediji raspolažu informacijom od 17 poginulih.

Nesreća se dogodila u provinciji Suphan Buri, regiji poznatoj po proizvodnji riže. Iz fotografija koje su se pojavile na društvenim mrežama, diljem rižinih polja mogu se vidjeti komadi tvornice koji su se razasuli nakon eksplozije.

At least 17 people killed in explosion at #Thailand's #SuphanBuri province fireworks factory pic.twitter.com/5wzc381niw