VIDEO Eksplozija u ruskoj kemijskoj tvornici, ozlijeđeno devetero ljudi

Devet je osoba ozlijeđeno u eksploziji i požaru u kemijskoj tvornici u južnoj ruskoj regiji Rostov, priopćile su vlasti u srijedu. Tvornica u kojoj se dogodila nesreća otvorena je prije manje od godinu dana.

Snimka sigurnosne kamere uhvatila je trenutak kada je velika eksplozija odjeknula u tvornici poliestera Šaktinski u gradu Šakti, piše Moscow Times.

