Napadnuta vozačica ZET-a u šoku za Dnevnik Nove TV: ''Po rukama, nogama i glavi, lupali su me gdje su stigli''

Još jedan napad dogodio se u ZET-ovom autobusu. Dvije maloljetne osobe fizički su napale vozačicu i nanijele joj ozljede.Sve se dogodilo u nedjelju navečer.

Večernja vožnja mogla je završiti kobno za sve putnike na jednoj liniji u okolici Zagreba. Naime, dvojica maloljetnika cijelo su vrijeme pritiskali tipku za zaustavljanje i na taj način ometali vožnju i sve putnike. Ali ne samo to, napali su i vozačicu.

"Od samog početka bilo je problema s uznemiravanjem putnika i ometanjem vožnje u smislu non-stop pritiskanja gumba za izlaz i blokiranja zadnjih vrata. Pretpostavljala sam da će tome doći kraj i da će ta djeca negdje izaći… Nisu izašli do okretišta, zamolila sam da izađu te se to do spomena policije nije dogodilo", ispričala je napadnuta vozačica s kojom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Anja Perković.

"Prilikom okretanja, djeca ponovo ulaze unutra, to je grupica ljudi od četvero-petero djece, u prosjeku od 13 godina. Očito su vođe jedan dečkić i jedna curica. Finiš svega toga je bio da su me gurali u moj vozački prostor, cipelarili me, lupali, nasilno otvorili vrata što je meni šok da te dijete od 13 do 15 godina napada šakama i nogama", dodala je.

"Ozljede sam dobila po rukama, nogama i glavi. Lupali su me gdje su stigli, to se više nije ni pazilo gdje tko lupa, mahalo se svime i svačime. Na spomen policije ponovno su pobjegli", poručila vozačica.

"Policiji smo dojavili, a uz pomoć svojih kolega uspjeli smo shvatiti tko su - da je to jedan dječak i ostale su curice. Svjedok, ja se zahvaljujem gospođi koja je jedna jedina ostala i rekla da će biti svjedok", napomenula je i rekla da su svi ostali roditelji koji su došli po svoju djecu iskoristili pravo da ne daju iskaz.

"Vratila sam se na posao, ne znam što sad više znači sigurno, volim ovaj posao, želim ga raditi. Sigurno? Ne vjerujem da je više i jedan moj kolega siguran jer kad vas napadne klinac od 13 godina, što znači sigurno. Hoće li sutra imati nož ili će imati lizalicu u džepu", izjavila je vozačica.

"Ovo je drugi napad i pokušaj premlaćivanja u zadnja tri tjedna", istaknula je reporterka.

"Samo u prošloj godini imali smo 11 napada, a ovo je 12. i s težim fizičkim posljedicama. Verbalne napade na brojimo, bilo ih je 30-ak prošle godine. Da ne govorimo o psovanju i vrijeđanju, to je svakodnevnica kod vozača", kazao je Anto Jelić predsjednik sindikata ZET-a.

"Mi smo na press konferenciji u listopadu obećali da ćemo zaustaviti promet ako se ne popravi stanje, odnosno ne poveća sigurnost vozača. Oni to nisu napravili, nitko nije reagirao. Mi smo nakon napada na Črnomercu na pola sata zaustavili promet u Gradu Zagrebu na tom djelu. Ja sam na tom sastanku obećao da će Sindikat vozača i prometnih radnika zaustaviti promet u cijelom Zagrebu ako ne bude rezultata. Na kraju krajeva, ja sam predsjednik sindikata cijele Hrvatske, dakle zaustavit ćemo promet u cijeloj Hrvatskoj ako zaista svaki od napadača ne bude kazneno progonjen kako je to regulirano člankom Kaznenog zakona 315b", objasnio je Jelić.

"Mi smo održali sastanak u Ministarstvu pravosuđa gdje je bio i potpredsjednik Vlade Davor Božinović, ministar Ivan Malenica i predsjednica Državnog odvjetništva gdje smo otprilike donijeli nekakve odluke i trebamo još održat sastanak s PU zagrebačkom gdje ćemo definirati izravan kontakt policije i ZET-a kako bi to čim prije mogli zaustaviti", dodao je.

