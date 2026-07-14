Srpska ministrica zgrozila izjavom: "Da sam bila Milošević, '98. bih etnički očistila Kosovo"

Srpska ministrica Snežana Paunović izjavila je da bi ona, da je bila na mjestu Slobodana Miloševića, 1998. etnički očistila Kosovo. Navedenu izjavu ministrica državne uprave i lokalne samouprave dala je u intervjuu za TV Kurir.

"A sada, o našim nedostacima i o našoj gluposti: da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo '98. I ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam ikad u životu rekla", rekla je Paunović, prenosi N1 Beograd.

Dodala je da ona Albance s Kosova ne bi likvidirala, nego da svatko tko se osjeća manje kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije, napusti tu državu i ide u svoju matičnu zemlju.

Teroristi bi bili likvidirani

"A oni koji su se odlučili za terorističke akcije bili bi likvidirani tako kako se obično obračunava s teroristima i danas, a kamoli u to vrijeme", rekla je Paunović.

to je taj kvalitetni sps kadar pic.twitter.com/oTS1U2bX5U — Radomir Martin™ (@radomir_martin) July 11, 2026

Poručila je da je puno lakše to danas reći nego napraviti 1998., ali i naglasila da se sudbina Slobodana Miloševića ne bi suštinski promijenila čak i da je to napravio.

"Već su ga bili proglasili za koljača", rekla je Paunović, koja je potpredsjednica Socijalističke partije Srbije (SPS), kojoj je Milošević za života bio predsjednik.

Milošević nije dočekao presudu za Kosovo

Podsjetimo, Miloševiću se na haškom sudu sudilo i za ratne zločine na Kosovu, a optužnicom ga se teretilo da su snage pod njegovom kontrolom odgovorne za protjerivanje oko 800.000 kosovskih Albanaca, ubijanje stotina te silovanja i pljačkanja imovine kosovskih Albanaca. Presudu nije dočekao jer je preminuo u pritvoru suda od posljedica infarkta.

No, na dugogodišnje zatvorske kazne zbog zločina na Kosovu osuđeno je više njegovih suradnika, među njima bivši potpredsjednik vlade SRJ-a Nikola Šainović, bivši načelnik Glavnog stožera Vojske Jugoslavije Nebojša Pavković i bivši general armije VJ-a Dragoljub Ojdanić.