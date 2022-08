Dvojica pilota na leti Ethiopian Airlinesa zaspali su na visini od 11.000 metara. Trebali su početi slijetanje u zračnu luku Addis Abeba Bole u Etiopiji. Probudio ih je alarm nakon što se isključio autopilot.

Dvojica pilota putničkog zrakoplova Ethiopian Airlinesa zaspala su usred leta. Let ET343 putovao je iz Kartuma za Addis Abebu 15. kolovoza.

Piloti su zaspali na 11.000 metara visine, a trebali su započeti sa slijetanjem u zračnu luku Addis Abeba Bole.

Aviation Herald piše da je kontrola zračnog prometa pokušala stupiti u kontakt s pilotima, no oni nisu odgovarali na njihove poruke.

Nakon nekog vremena se isključio autopilot u avionu i oglasio se alarm, što je probudilo pilote. Sletjeli su s avionom punim putnika.

Avion je ostao na pisti dva i pol sata prije nego je krenuo na sljedeći let.

Incident potvrđuju podaci prema kojima je avion preletio pistu i napravio još jedan krug na maksimalnoj visini prije nego su se piloti probudili i započeli sa slijetanjem.

Zrakoplovni analitičar Alex Macheras komentirao je ovaj događaj na Twitteru. Navodi kako se radi o vrlo zabrinjavajućem incidentu.

"Duboko je zabrinjavajući incident kod najvećeg afričkog zračnog prijevoznika — Boeing 737 #ET343 Ethiopian Airlinesa još uvijek je bio na visini na kojoj je letio od 11.000 metara u trenutku kada je stigao na odredište Addis Ababa. Zašto nije počeo sa slijetanjem? Oba pilota su spavala", napisao je na Twitteru.

