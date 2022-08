Avion Srbije poletio je iz Tivta u Crnoj Gori u Beograd, no prilično brzo se morao vratiti u zračnu luku, a u međuvremenu putnici su svjedočili užasu.

Putnici koji su letjeli u avionu Air Serbia, koji je danas iz Tivta poletio za Beograd teško će zaboraviti ovaj dan.

Airbus 319 je 45 minuta nakon polijetanja s aerodroma Tivat, oko 15:45, morao prinudno sletjeti zbog kvara na motoru.



Da sve baš ne ide u najboljem redu, moglo se možda nekome činit s obzirom na to da je let kasnio oko 45 minuta, a onda - jedva pet minuta nakon polijetanja začuo se jak prasak ispod aviona.



MiG-ovi presreli avion na jugu zemlje: Ušao je u hrvatski zračni prostor, kontrola leta nije mogla uspostaviti radio vezu



Prije nego što je došlo do praska, putnici ističu da se čulo snažno zujanje u avionu, a zatim je došlo do snažnog udara koji je uznemirio sve putnike.



"Bilo je nešto nalik udaru groma. Avion je gubio i mijenjao snagu, a jedna putnica je videla da ispod njenih nogu lete iskre i da se vrši otpuštanje goriva iz rezervoara u more. Kružili smo iznad bokokotorskog zaljeva oko pola sata, a ljudi na kopnu su uočili da iz aviona suklja velika količina dima", piše o nekima od svjedočanstava Nova.rs



Putnicima prije leta za Zadar slao fotografije srušenih zrakoplova: ''Samo sam se htio našaliti''

''Prvih desetak minuta posada nije dala nikakvo objašnjenje, što je još više unijelo paniku. Potom su nas obavijestili da se dogodio kvar na motoru i da moramo izvršiti pripreme za slijetanje na tivatski aerodrom'', ispričao je jedan od putnika.

Trenutno mehaničari vrše pregled aviona, a neki putnici su zbog straha odustali od leta, kazao je.