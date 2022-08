Putnik pod utjecajem opijata izazvao je dramu tijekom leta britanskog TUI-a iz Cipra za Veliku Britaniju. Pokušao je otvoriti izlaz u slučaju nužde te je avion prisilno sletio u noći s ponedjeljka na utorak u zagrebačku zračnu luku.

Putnici britanskog TUI-a na letu iz Paphosa za Manchester imali su let iz pakla. Zrakoplov je zbog radnog vremena posade s Cipra poletio sa 6 sati zakašnjenja, no to je bilo tek početak drame.

Kako su putnici opisali muškarac je tijekom leta konzumirao bijeli prah, a svjedoci tvrde da se radilo se o kokainu, nakon čega se molio među sjedalima na podu kabine.

U jednom trenutku krenuo je prema izlazu za slučaj nužde, a prije toga putnicima je vikao - "vidimo se u raju", nakon čega je pokušao i otvoriti vrata dok je zrakoplov bio na visini krstarenja, piše Croatian aviation.

Nekoliko putnika srušilo je muškarca pod aviona te ga tako spriječilo u suludom pokušaju.

Proveli noć na podu termnala

U 1 sat ujutro avion je sletio u zagrebačku zračnu luku, ali tu drama ne prestaje.

Navedeni putnik ispraćen je iz zrakoplova pod pratnjom policije, ali putnike, kako su otkrili, nitko nije dočekao te su noć proveli na podu putničkog terminala, bez hrane i pića.

Ujutro su napokon smješteni u obližnje hotele, nakon čega su dobili obavijest kako će njihov let prema Manchesteru iz Zagreba poletjeti u utorak, 16. kolovoza, u večernjim satima.

Nakon svega putnici su dobili ispriku TUI-a za kašnjenje i za probleme koje su doživjeli na samom letu.