Ova dvogodišnjakinja postala je živa božica: Mora besprijekorno izgledati, a onda je zatvaraju daleko od svih

Dvogodišnju djevojčicu odabranu za novu živuću božicu Nepala članovi obitelji odnijeli su u utorak iz njihove kuće u uličici u Kathmanduu do hramske palače tijekom najdužeg i najvažnijeg hinduističkog festivala u zemlji.

Aryatara Shakya, s 2 godine i 8 mjeseci, izabrana je za novu Kumari ili "djevicu božicu", zamijenivši dosadašnju, koja se prema tradiciji smatra običnim smrtnikom nakon što dostigne pubertet.

Kumari se biraju iz klanova Shakya zajednice Newar, autohtone u dolini Kathmandu, a štuju ih i hindusi i budisti u pretežno hinduističkoj naciji. Djevojčice se biraju u dobi između 2 i 4 godine i moraju imati besprijekornu kožu, kosu, oči i zube. Ne bi se trebale bojati mraka.

Tijekom festivala Indra Jatra ranije ovog mjeseca bivša Kumari vožena je u kolima koje su vukli vjernici. Kumari uvijek nosi crveno, kosu veže u punđe i na čelu ima naslikano "treće oko".

Obitelj, prijatelji i vjernici proveli su novu Kumari ulicama Katmandua prije ulaska u hramsku palaču, koja će joj biti dom nekoliko godina. Vjernici su se redali kako bi čelima dodirnuli djevojčičina stopala, što je najveći znak poštovanja među hindusima u himalajskoj naciji, te su joj nudili cvijeće i novac. Nova Kumari u četvrtak će blagosloviti vjernike, uključujući predsjednika, piše CNN.

"Jučer je bila samo moja kći, ali danas je božica", rekao je njezin otac Ananta Shakya.

Rekao je da već prije rođenja postoje znakovi da će biti božica.

"Moja supruga je tijekom trudnoće sanjala da je božica i znali smo da će biti netko vrlo poseban", rekao je.

Bivša Kumari Trishna Shakya, sada 11-godišnjakinja, izašla je kroz stražnji ulaz na nosiljci koju su nosili njezina obitelj i pristaše. Postala je živuća božica 2017. godine.

Obitelji klana Shakya, koje se kvalificiraju za ovo prestižno mjesto, natječu se kako bi njihove kćeri bile izabrane. Obitelj Kumari stječe uzvišeni položaj u društvu i unutar vlastitog klana.

Ali Kumari žive povučenim životom. Imaju malo odabranih prijatelja za igranje i dopušteno im je izaći van samo nekoliko puta godišnje za festivale.

Bivši Kumari suočavaju se s poteškoćama u prilagođavanju normalnom životu, učenju obavljanja kućanskih poslova i pohađanju redovnih škola. Prema nepalskom vjerovanju, muškarci koji se ožene bivšom Kumari umrijet će mladi, pa mnoge djevojke ostaju neudane.

Tijekom proteklih nekoliko godina došlo je do mnogih promjena u tradiciji i Kumari sada mogu primati obrazovanje od privatnih učitelja unutar hramske palače, pa čak i imati televizor.

Vlada sada također nudi umirovljenim Kumarisima malu mjesečnu mirovinu od oko 110 dolara, što je nešto više od minimalne plaće koju je odredila vlada.