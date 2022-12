Rusija i Kina počele su sa zajedničkim pomorskim vježbama koje će trajati tjedan dana.

Rusija i Kina održavaju zajedničke pomorske vježbe do 27. prosinca, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Dvije zemlje potpisale su strateško partnerstvo "bez ograničenja" samo nekoliko dana prije nego što je Moskva pokrenula rat u Ukrajini.

Zajedničke pomorske vježbe, koje se održavaju svake godine od 2012., uključivat će raketno i topničko gađanje u Istočnom kineskom moru, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Rusija je objavila da će u vježbama sudjelovati njezina četiri plovila, uključujući raketnu krstaricu Varjag. Sudjelovat će šest kineskih plovila, zajedno sa zrakoplovima i helikopterima s obje strane.

Glavna svrha vježbi je jačanje pomorske suradnje Rusije i Kine te održavanje mira i stabilnosti u azijsko-pacifičkoj regiji, dodaje se.

Ruski brodovi isplovili su u ponedjeljak iz dalekoistočne luke Vladivostok kako bi sudjelovali u vježbama nazvanim Maritime Cooperation 2022.

U vježbi sudjeluje vodeći brod ruske Pacifičke flote – raketna krstarica Varjag – fregata i dvije korvete, navodi se u priopćenju i dodaje da je mornarica Kineske narodnooslobodilačke vojske poslala dva razarača, dva patrolna broda, višenamjenski opskrbni brod i dizel podmornicu, javlja CNN.

Inače, Kina je do sada odbijala izravno osuditi ruski napad na Ukrajinu.

Informacija o vojnoj vježbi dolazi u vrijeme kada Japan povećava svoj proračun za obranu, a najavili su i da će nabaviti oružje dugog dometa, a kao razlog navode prijetnje u svom okruženju.

CNN navodi kako su ove vježbe znak sve veće kinesko-ruske suradnje oko Japana, koja je uključivala zajedničke zračne vježbe u blizini japanskog zračnog prostora, pa čak i obilazak glavnih japanskih otoka zajedničke kinesko-ruske flote u 2021. godini.

U lipnju je Tokio rekao da je u tjedan dana pratio osam ruskih i kineskih ratnih brodova u blizini svojih voda. Analitičari su tada primijetili da kineska i ruska vojna aktivnost zabrinjava Japan.

