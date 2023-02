Stuart Brown, 28-godišnji ribar iz Bangora u Sjevernoj Irskoj ostao je iznenađen kad je u svom dnevnom ulovu pronašao rijetko viđeni fenomen - plavog jastoga.

Neobičnog gosta je 28-godišnji ribar Stuart Brown ulovio na dubini od 15 do 18 metara. "Pogledao sam ga i rekao 'To je previše plavo'. Jastozi su ovdje normalni, smeđi ili malo crveniji. Provjerio sam na Googleu da vidim koliko je rijedak i ispada da su šanse jedan prema dva milijuna da ga uhvatim", rekao je za Brown, koji, kako kaže, lovi od svoje 11 godine, no ovakvo nešto nije nikada vidio.

Jastoga je pustio natrag u more, jer je bio malo ispod dopuštene veličine za ulov.

Kazne i dalje pristižu u mreže savudrijskih ribara: "Ma imam ih toliko da ih ne pročitam, samo ih otvorim jer moram"

"Još uvijek je negdje u zaljevu, pliva najsretnije što može biti. Nadamo se da će ga, ako ga netko drugi uhvati, također vratiti", rekao je za BBC.

Plavog jastoga dodao je svojem popisu "čudnih i prekrasnih stvari" koje je pronašao dok je bio na moru.

Ribolovac ulovio malog morskog psa pa naletio na kapitalca: "Digao se gore na barku, vidio sam mu ralje. Bilo je kao u filmu!"

Većina jastoga je tamno smeđe boje, ali mogu biti i u drugim čudnim nijansama uključujući narančastu, crvenu i žutu. Neuobičajene boje poput plave, posljedica su genetike, kažu znanstvenici, a do fenomena dolazi jer neki jastozi proizvode više određenog proteina od drugih.