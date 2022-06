Neobičnu priču ispričao je ribar iz Labina koji je ulovio malog morskog psa teškog sedam kilograma, ali je pritom naletio na nešto puno strašnije.

Bliski susret s velikim morskim psom od 2,5 metra imao je konobar Emil Sotler iz Labina. Ribolovom se bavi od svoje 13 godine. Nakon što je kod rta Crna Punta ulovio malog morskog psa teškog sedam kilograma, naletio je na nešto puno strašnije.

"Išao sam loviti parangalom. Ulovio sam najprije jednu ražu, a zatim kokota. Odjednom sam osjetio jak trzaj, nikad takav. Pitao sam se što je to, možda tuna, ali tuna neće ići na parangal. Kad sam digao i vidio što sam ulovio, malo sam se uplašio. Bio je to morski pas. Međutim, odjednom je iz mora izronio još jedan, veliki morski pas, modrulj od oko 2,5 metra. Digao se gore na barku, vidio sam mu ralje. Bilo je kao u filmu!" ispričao je Sotler svoju priču za Glas Istre.

"Barka je duga četiri metra i 99 centimetara i on ju je dobro zaljuljao. Udario je repom i pomaknuo motor kao od šale, kao da je kutija šibica. Srećom je motor bio dobro vezan, pa nije pao u more. Srce mi je ušlo u pete, pitao sam se što bi bilo da sam ja pao u more. Srećom, imam nekakvog iskustva i barka je dovoljno visoka. Modrulj je napravio dva kruga oko moje barke i onda nestao u dubinu", ispričao je.

Dodao je da je sreća da mu se modrulj nije zakačio na parangal jer tko zna što bi se dogodilo u barci.