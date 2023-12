VIDEO Ruski i ukrajinski vojnici zajedno pjevali na bojištu? "Procvjetale su jabuke i kruške, digle se magle iznad rijeka"

Internetom kruži snimka s bojišta u istočnoj Ukrajini. Naime, u šumi na takozvanoj "nultoj liniji" između položaja Ukrajine i Rusije čula se pjesma koja je nekada bila simbol zajedništva danas zaraćenih naroda.

Na snimci se čuje kako je Ruski vojnik najprije upitao "Ima li koga", a nakon povika s druge strane, zapjevao je Katjušu, pjesmu koja je popularnost postigla za vrijeme Drugog svjetskog rata.

🇷🇺🇺🇦 🎶 Allegedly #Russian and #Ukrainian soldiers singing "Katyusha" on the front lines. pic.twitter.com/ED1pqCl7hK