VIDEO Nevjerojatni prizori iz milijunskog grada: Rojevi komaraca teroriziraju ljude, vlasti strahuju od širenja bolesti

Glavni grad Argentine, Buenos Aires i njegova okolica ponovo muku muče s invazijom komaraca. Zbog ogromnog broja komaraca, građani su zabrinuti oko širenja denga groznice. Lokalno stanovništvo poziva na fumigacije da bi se stalo na kraj krvopijama.

Inače, ovo je već druga najezda komaraca u ovoj godini, a stručnjaci upozoravaju da bi ovog puta teror mogao trajati oko 20 dana – koliko je i životni vijek komaraca. No, isto tako ako bude još padalina agonija Argentinaca mogla bi se produžiti.

Invaziju komaraca potaknula je kiša koja odgovara njihovom razmnožavanju budući da snažni pljuskovi mogu uzrokovati poplave i lokve u kojima se komarci razmnožavaju, piše Buenos Aires Times.

Koliko je situacija ozbiljna pokazuju i videozapisi koji se šire društvenim mrežama, a na kojima se mogu vidjeti oblaci tisuća komaraca.

Argentina: Mosquito invasion in Buenos Aires metro stations



Metro drivers have been ordered not to stop due to the massive invasion of the bloodthirsty insects in the Argentinan capital.



🔗 Alertas Transito pic.twitter.com/FVSgMVywL2