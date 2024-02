Lažna doktorica obećala mu je ljubav, a onda je krenuo užas: Natjerala ga da popije tabletu i uzela mu auto, a nestala je i kartica

Zagrebačka policija sumnjiči 42-godišnjakinju da je obmanjivala 74-godišnjaka kojem je prevarom oduzela Škodu i ukrala bankovnu karticu, načinivši ukupnu štetu od 11.000 eura.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da 42-godišnjakinju sumnjiči za prijevaru, krađu, nedozvoljeno posjedovanje bezgotovinskog instrumenta plaćanja i produljeno kazneno djelo računalne prijevare.

Pročitajte i ovo Podrška Ukrajini Plenković: "Ukrajinci se bore za sigurnost cijele Europe, njihov slom povećao bi ruske apetite"

Policija sumnja da je 42-godišnjakinja 2022. pod lažnim imenom otvorila profil na društvenoj mreži te porukama započela komunikaciju sa 74-godišnjakom, navodeći da je liječnica koja mu može pomoći u poboljšanju njegovog zdravstvenog stanja.

Kako bi stekla njegovo povjerenje, 42-godišnjakinja se nastavila dopisivati sa 74-godišnjakom obećavajući mu ljubavnu vezu, kao i sastajati se s njime na raznim lokacijama na području Zaprešića, dodaje PUZ.

Sumnja se da je u kolovozu prošle godine, zatražila od 74-godišnjaka da joj kupi mobitel u vrijednosti od 1740 eura, što je on i učinio, da bi se nekoliko dana kasnije, u namjeri da mu oduzme Škodu, sastala s njime u njegovoj kući na području Zaprešića. Prevarantica mu je dala tabletu zasad nepoznatog sastava, a on ju je na njeno traženje popio. žena je iskoristila njegovu ošamućenost te ga zatražila da se sastanu s njemu nepoznatim muškarcem na parkiralištu jednog zaprešićkog trgovačkog centra. Obmanuti 74-godišnjak je to i učinio te je potpisao bjanko ugovor o kupoprodaji automobila, pri čemu za svoju škodu nije dobio nikakav novac, ističe policija.

Pročitajte i ovo Bivši poslovni partneri Oteli ga, zatočili i prijetili: Zadranin im u strahu za život prepisao nekretninu

Ujedno se sumnja da je 42-godišnjakinja krajem kolovoza 2023., iz futrole 74-godišnjaka, ukrala njegovu bankovnu karticu, kojom je onda kupovala odjeću, tehničke uređaje i drugo. Kako bi prikrila krađu, nekoliko dana kasnije je vratila karticu 74-godišnjaku, navodeći da ju je pronašla u svom automobilu.

PUZ dodaje da je 42-godišnjakinja jedno vrijeme obitavala izvan Hrvatske te da je uhićena po povratku, kao i da je predana pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izviješće podnijeto nadležnom državnom odvjetništvu.