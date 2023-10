VIDEO Okupirali zrakoplov i terorizirali putnike: Bespomoćno mahali i pokušavali otjerati krvopije

Let u Meksiku odgođen je nakon što je u zrakoplov ušao golemi roj komaraca koji je terorizirao putnike. Komarci su 6. listopada okupirali let iz Guadalajare u Ciudad de México.

Pročitajte i ovo Rat na Bliskom istoku VIDEO/FOTO Stanje u Gazi je očajno, a Njemačka ukida svoju pomoć, Netanyahu poručio: "Svaki je pripadnik Hamasa mrtav čovjek"

Na snimci koja se proširila društvenim mrežama vidi se kako gotovo svi putnici katalozima pokušavaju otjerati krvopije te kako osoblje različitim sredstvima pokušava riješiti situaciju, piše New York Post.

Not for the first time , a swarm of mosquitoes invaded the Mexican airline Volaris A321-271NX plane (XA-VLC) cabin, which was operating flight Y4735 between Guadalajara (GDL) and Mexico City (MEX) on 06 October.

Initially scheduled for a 4:30 p.m., was postponed until 7:00 p.m. pic.twitter.com/ntsM8XreUe