Moldavija je zatvorila zračni prostor nakon što je u njega uletio neidentificirani dron.

Zračni prostor iznad Moldavije zatvoren je danas u ranim poslijepodnevnim satima, a tamošnji mediji objavili su da je razlog neidentificirani dron.

Da je zračni prostor zatvoren, objavila je i državna aviokompanija Air Moldova na svojim stranicama na Facebooku.

