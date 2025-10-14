Drama prije samita: Avion s turskim predsjednikom kružio iznad Crvenog mora, a za sve je bila kriva Trumpova ideja

Američki predsjednik Donald Trump u posljednji je trenutak u ponedjeljak pozvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua na samit o Gazi koji se održavao u Egiptu, zajedno s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

Iako je Izrael u početku potvrdio da će Netanyahu prisustvovati samitu, ta je informacija ubrzo opovrgnuta nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zaprijetio da neće sletjeti u Sharm el-Sheikh ako izraelskom premijeru bude dopušten dolazak.

Erdogan je navodno nazvao Sisija iz aviona, neposredno prije slijetanja u Kairo, i poručio da će se vratiti u Ankaru ako Netanyahu dođe na sastanak svjetskih čelnika. Nakon toga, iz Netanyahuovog ureda stigla je izjava u kojoj stoji kako izraelski premijer neće prisustvovati samitu zbog blagdana Simhat Tora.

Šefica ureda u Ankari Hande Firat koja je bila na predsjedničkom letu, pružila je dodatne detalje o manevru prilaska prije slijetanja.

"Preletjeli smo pistu. Baš kad smo trebali sletjeti, stigla su izvješća da će Netanyahu prisustvovati samitu. Od tog trenutka očekivalo se da bi se avion mogao okrenuti u bilo kojem trenutku. Čim je od mog izvora stigla potvrda da će se status njegovog dolaska razjasniti, počeli smo se spuštati - a zatim je avion ponovno počeo uzlijetati. Kad je ured izraelskog premijera objavio da neće prisustvovati, izveli smo završni krug", ispričala je.

Rekla je da je zrakoplov neko vrijeme kružio iznad Crvenog mora.

Prema izvorima CNN-a, Turska je i Sjedinjenim Državama jasno poručila da Netanyahu ne bi trebao sudjelovati na egipatskom samitu. Egipatski poziv, za koji se smatra da je posredovan preko Washingtona, izazvao je val negodovanja u muslimanskom svijetu, a nekoliko zemalja zaprijetilo je bojkotom sastanka.

U samom Izraelu, ekstremno desne stranke unutar Netanyahuove koalicije također su zaprijetile ostavkama ako bi premijer otputovao u Egipat, čime bi se dodatno ugrozila krhka stabilnost vlade.

Otkazivanje Netanyahuova dolaska dolazi u trenutku kada je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za njegovo uhićenje zbog ratnih zločina u Gazi. Iako Egipat nije potpisnik Rimskog statuta, Netanyahuova prisutnost na tlu Egipta bila bi izuzetno sporna, osobito među arapskim državama koje nisu normalizirale odnose s Izraelom.

Za turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, pojavljivanje na istom događaju s Netanyahuom bilo bi politički pogubno. Fotografije njihova rukovanja ili zajedničkih razgovora bile bi katastrofalne za njegov imidž u Turskoj, gdje se pozicionirao kao jedan od najglasnijih kritičara Izraela, piše Guardian.

Erdogan je u više navrata izraelske vojne operacije u Gazi nazvao genocidom, a njegova vlada sada nastoji zadržati utjecaj u planiranim međunarodnim stabilizacijskim snagama koje bi trebale nadzirati sigurnost i obnovu Gaze.