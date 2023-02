Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak kako neće uspjeti opstrukcije vodeće bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) te da će do kraja tjedna biti potvrđen izbor vodstva Federacije BiH, nakon čega bi se krenulo s izborom nove federalne vlade.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je također odbacio potrebu za novom intervencijom visokog predstavnika.

Protekloga tjedna član vodstva Federacije BiH iz SDA Refik Lendo nije se odazvao na dva sastanka na kojemu je trebao, zajedno s druga dva člana vodstva ovoga entiteta, Lidijom Bradarom kao predstavnicom Hrvata iz reda HDZ-a BiH i Igorom Stojanovićem, predstavnikom Srba iz SDP-a BiH, glasati o tome tko će od njih biti predsjednik odnosno dopredsjednici.

Prema dogovoru između HDZ-a BiH i stranaka Osmorke koju predvodi SDP BiH predviđeno je da Bradara bude predsjednica, a Stojanović i Lendo potpredsjednici. Nakon toga izbora krenulo bi se s određivanjem mandatara i izborom nove Vlade Federacije BiH.

"Gospodin ispred SDA želi blokirati proces, što je ova stranka radila zadnje četiri godine, iako je nastojala ispostaviti fakturu HDZ-u. Vjerujem da iz ovoga tjedna nećemo izaći, a da ne izaberemo predsjednicu Federacije BiH, te da dalje idemo u proces imenovanja mandatara, odnosno Vlade Federacije BiH", rekao je Čović.

On je izrazio očekivanje da bi već tijekom dana Bradara i Stojanović pokrenuti drugu proceduru izbora čelništva ovoga entiteta, ukoliko se dužnosnik SDA ne pojavi na novom sastanku na kojemu bi oni međusobno birali predsjednika i dvoje dopredsjednika.

Prema toj varijanti bi Bradara i Stojanović uputili svoj prijedlog da dužnosnica HDZ-a BiH bude predložena za predsjednicu Federacije BiH, čije bi imenovanje potvrdila oba doma federalnog Parlamenta.

Čović je ocijenio kako visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt nema potrebu intervenirati kako bi se otkočio izbor izvršne vlasti u Federaciji BiH, no nije isključio mogućnost da njemački političar iskoristi široke, tzv. bonnske ovlasti koje mu dopuštaju i sankcioniranje dužnosnika zbog antidejtonskih poteza.

Plenković i Čović sastali se u Banskim dvorima, objavljeno i o čemu su razgovarali

"Ne mislim da on treba djelovati na bilo koji način kada je u pitanju izmjena zakona, odnosno ustava Federacije BiH. S druge strane ako već visoki predstavnik treba djelovati, to je do sada radio, a što ne prizivam, za sve one koji antidejtonski djeluju i blokiraju procese. Imao je visoki predstavnik uvijek način kako s tim ljudima izaći na kraj", rekao je Čović.

Dodik i Čović dogovorili političku suradnju: "SNSD neće u strukture vlasti bez HDZ-a i HDZ neće bez nas"

Većina koja uključuje vodeće hrvatske i srpske stranke HDZ BiH i SNSD te probošnjačku osmorku, predvođenu SDP-om BiH, već je uspostavila državno Vijeće ministara, a ranije je izabrana vlada Republike Srpske. Jedino preostaje izabrati izvršnu vlast u Federaciji BiH.

Izmjene Izbornog zakona i ustava tog entiteta, odmah nakon okončanja izbora u listopadu, donio je visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt, zbog čega se našao na meti žestokih kritika bošnjačkih političara.