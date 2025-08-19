Trump otkrio: "Europa šalje vojnike u Ukrajinu, mi nećemo. Nadam se da će Putin biti dobar"

Američki predsjednik Donald Trump dao je intervju za Fox News, u kojem je izjavio kako se nada da će Vladimir Putin - biti dobar.

"Ako ne bude, bit će to teška situacija", rekao je u telefonskom razgovoru za Fox News, prenosi Sky News.

Trump je naveo da se nada kako će Zelenski "učiniti ono što mora učiniti", ali naglašava da i on mora biti "fleksibilan" u pregovorima.

Dodaje kako ne bi rekao da će Zelenski i Putin ikada postati "najbolji prijatelji", ali primjećuje da su upravo ta dvojica čelnika oni koji "moraju donositi ključne odluke".

Na pitanje o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu Trump je odgovorio da će ih europske države unaprijed preuzeti.

"Oni žele imati vojnike na terenu", rekao je, misleći pritom na Francusku, Njemačku i Ujedinjeno Kraljevstvo. "Ne mislim da će to biti problem."

Upitan može li jamčiti da američki vojnici neće biti poslani u Ukrajinu, Trump je rekao: "Imate moje jamstvo, ja sam predsjednik" pa dodao: "Samo pokušavam zaustaviti ubijanje ljudi."

Tijekom opsežnog intervjua Trump je nagovijestio da bi američka podrška ukrajinskoj sigurnosti mogla doći u obliku zračnih snaga.

Također je izjavio da je uvijek Ukrajinu smatrao tampon-zonom između Rusije i Europe.

Trump je rekao i da je imao vrlo dobar razgovor s Putinom nakon sastanka sa Zelenskim i europskim čelnicima dan ranije.

"Nisam to učinio pred njima jer bi to, prema mom mišljenju, bilo nepoštovanje prema predsjedniku Putinu", rekao je.

"Putin nije želio razgovarati s europskim čelnicima", rekao je Trump.

Američki predsjednik u razgovoru za Fox News rekao je da "namjerno nije" pročitao pismo koje mu je predao ukrajinski predsjednik. Zelenski je, podsjetimo, Trumpu dao pismo svoje supruge, upućeno Melaniji Trump.

To se dogodilo nakon što je prva dama Sjedinjenih Američkih Država napisala pismo Putinu, tražeći povratak ukrajinske djece.

Govoreći o pismu Olene Zelenske, Trump je za Fox News rekao da mu je predano zapečaćeno. "Melania mi je rekla da je to apsolutno prekrasno pismo", kazao je.

"Siguran sam da je bilo prekrasno pismo."