Trump dočekao zrakoplov s tijelima poginulih vojnika, sastao se i s obiteljima

Noseći bijelu kapu s natpisom "SAD", predsjednik je salutirao dok su prolazili lijesovi prekriveni američkom zastavom.
U zračnoj bazi u Delawareu dočekana tijela poginulih američkih vojnika
Afp
Afp
Ovaj vrlo decentan obred, tijekom kojeg se posmrtni ostaci jedan po jedan istovaruju iz vojnog transportnog zrakoplova i utovaruju u pogrebno vozilo pod budnim okom prisutnih dužnosnika, koji ostaju nepomični i tihi, pomno je orkestriran.
Američka vojska koristi posebnu terminologiju, nazivajući to "svečanim prijenosom" umjesto "ceremonijom".
Afp
Afp
Afp
Afp
Osim vojne formalnosti, to je i trenutak dubokih emocija za prisutne obitelji. Trump se s njima nakratko i sastao.
Šest vojnika poginulo je dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Bili su rezervisti raspoređeni u Kuvajtu, u sklopu 103. zapovjedništva za podršku kojem je inače sjedištu u Des Moinesu u Iowi.