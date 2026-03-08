Trump dočekao zrakoplov s tijelima poginulih vojnika, sastao se i s obiteljima

Američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je u subotu u zračnoj bazi Dover u Delawareu na kratkoj ceremoniji povratka posmrtnih ostatka šest američkih vojnika poginulih u ratu s Iranom.

Noseći bijelu kapu s natpisom "SAD", predsjednik je salutirao dok su prolazili lijesovi prekriveni američkom zastavom.

Ovaj vrlo decentan obred, tijekom kojeg se posmrtni ostaci jedan po jedan istovaruju iz vojnog transportnog zrakoplova i utovaruju u pogrebno vozilo pod budnim okom prisutnih dužnosnika, koji ostaju nepomični i tihi, pomno je orkestriran.

Američka vojska koristi posebnu terminologiju, nazivajući to "svečanim prijenosom" umjesto "ceremonijom".

Osim vojne formalnosti, to je i trenutak dubokih emocija za prisutne obitelji. Trump se s njima nakratko i sastao.

Šest vojnika poginulo je dan nakon što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli rat protiv Irana. Bili su rezervisti raspoređeni u Kuvajtu, u sklopu 103. zapovjedništva za podršku kojem je inače sjedištu u Des Moinesu u Iowi.