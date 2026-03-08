Obavijesti Foto Video Pretražite
Emotivna ceremonija

Trump dočekao zrakoplov s tijelima poginulih vojnika, sastao se i s obiteljima

08. ožujka 2026.
U zračnoj bazi u Delawareu dočekana tijela poginulih američkih vojnika - 1
U zračnoj bazi u Delawareu dočekana tijela poginulih američkih vojnika - 1 Foto: Afp
Noseći bijelu kapu s natpisom "SAD", predsjednik Donald Trump je salutirao dok su prolazili lijesovi prekriveni američkom zastavom.
Donald Trump dočekao zrakoplov s tijelima poginulih vojnika
Emotivna ceremonija
Trump dočekao zrakoplov s tijelima poginulih vojnika, sastao se i s obiteljima
