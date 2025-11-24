VIDEO "Dom iz snova" pretvoren u paklenu dramu: Talijanske vlasti oduzele djecu obitelji iz šume

Samoprozvani idilični život peteročlane obitelji koja je godinama živjela u talijanskoj šumi, okružena konjima, magarcima i kokošima, naglo je prekinut nakon što je sud donio odluku da se djeca oduzmu i smjeste u udomiteljsku obitelj.

Policijske patrole poslane su u njihov dom u Abruzzu kako bi djecu prevezle u crkvenu ustanovu za skrb o djeci. Majka boravi u istom objektu, no roditeljima je dopušten samo ograničen pristup djeci, potvrdio je obiteljski odvjetnik.

Sudbina troje djece, u Italiji poznate kao djeca iz šume, snažno je odjeknula u javnosti: deseci tisuća ljudi potpisali su online peticiju kojom traže ponovno ujedinjenje obitelji.

U sudskom nalogu navodi se da su roditelji 51-godišnji Britanac Nathan Trevallion, bivši profesionalni kuhar, i 45-godišnja Australka Catherine Birmingham, trenerica života i bivša trenerica jahanja svoju djecu u dobi od osam i šest godina doveli u stanje ozbiljnog rizika.

Sud je zaključio da obitelj živi u neprikladnim stambenim uvjetima, da kuća nije prikladna za život, da u njoj nema sanitarnog čvora, da djeca ne pohađaju školu i da obitelj nema društvenu interakciju ni stabilne prihode. Navedeno je da su djeca izložena riziku narušavanja fizičkog i mentalnog zdravlja te je roditeljima privremeno oduzeta roditeljska odgovornost.

Obiteljski odvjetnik Giovanni Angelucci tvrdi da obitelj živi po vlastitim uvjerenjima te da kuću griju kaminom, električnu energiju dobivaju iz solarnih panela, a vodu crpe iz bunara jer su, kako kaže, željeli izbjeći mikroplastiku iz vodovodnog sustava. Nemaju unutarnji toalet, nego koriste vanjski kompostni WC. Njihov način života postao je tema nakon što je cijela obitelj u rujnu 2024. završila u bolnici zbog trovanja gljivama.

Nakon tog incidenta socijalne službe i policija posjetile su obitelj, ali prema tvrdnjama odvjetnika – roditelji se nisu pridržavali preporuka da osiguraju redovitu medicinsku brigu i školovanje djece.

Obitelj planira uložiti žalbu na sudsku odluku sljedeći tjedan.

Majka se bavi životnim coaching, a njezina web stranica prepuna je fotografija životinja i djece. Sud je ocijenio da su te fotografije narušavale privatnost djece i da su objavljene kako bi stvorile privid normalnih uvjeta upravo u trenutku kada je počela socijalna istraga.

Slučaj je izazvao i političke reakcije. Talijanska premijerka Giorgia Meloni nazvala je odluku o oduzimanju djece alarmantnom te se obratila ministru pravosuđa Carlu Nordiju tražeći dodatna objašnjenja.

Njezin zamjenik Matteo Salvini najavio je posjet obitelji, izjavivši da je sramotno da država intervenira u privatnim odlukama roditelja koji su Italiju smatrali gostoljubivom zemljom, a sada im se oduzimaju djeca, piše CNN.

🇮🇹 Nathan Trevallion and his family live ‘off-grid’ in an Italian farmhouse but social services accuse the couple of ‘parental negligence’



The Italian authorities are threatening to take the children away and place them in care



Watch and read the full story ⬇️… pic.twitter.com/xh41zl7V9C — The Telegraph (@Telegraph) November 14, 2025

Obitelj je kuću kupila 2021. godine, a Birmingham je tada opisivala imanje kao dom iz snova, mjesto posvećeno iscjeljenju, povezanosti s prirodom i organskoj hrani.

Giuseppe Masciulli, gradonačelnik obližnjeg Palmolija, rekao je da ga je slučaj duboko potresao. Vjeruje da se situacija može riješiti uz određene uvjete povratak tekuće vode, poboljšanje higijenskih uvjeta i tjedne konzultacije sa školom radi praćenja obrazovnog napretka djece.