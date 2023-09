Dok Bad Blue Boysi čekaju izlazak iz pritvora, u Grčkoj novi napad na navijače: "Bačena je bomba na vrata stana"

Dok je posljednja skupina BBB-a tek nedavno iz pritvora prebačena u istražne zatvore, glavno je pitanje koliko će dugo 102 Hrvata ondje ostati.

Odvjetnik trojice navijača traži njihovo uvjetno puštanje, žaleći se po društvenim mrežama na istragu i medije, dok onaj koji brani njih 96, uhićenima uplaćuje novac koji im šalju roditelji, a izjave daje oprezno.

Iz Atene se s novim detaljima javila reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak, koja kaže kako se čini da istraga tapka na mjestu. "Do ubojice još nisu došli te se čini da će ovo biti dugotrajan i težak proces. Prije četiri dana pretraženi su mobiteli hrvatskih državljana, njihovi odvjetnici kažu kako se nadaju najboljem, no spremni su i na ono najgore, a što se tiče puštanja na slobodu uz jamčevinu, o tome se i dalje vrlo oprezno govori i to će tek vrijeme pokazati", javila je Duvnjak i naglasila kako odvjetnici više ne daju izjave za grčke medije, no daju za hrvatske, jer na taj način komuniciraju i s obiteljima uhićenih.

Postavljena bomba

U ponedjeljak je u Ateni došlo i do jednog manjeg incidenta, izvijestila je. "Nepoznata osoba bacila je jednu vrstu bombe na vrata stana dvojice navijača Panathinaikosa, no još uvijek se ne zna je li to povezano s hrvatski i grčkim navijačima, jer je istraga u tijeku i znat će se više kroz nekoliko dana".

O tome hoće li se hrvatski državljani moći braniti se sa slobode, odvjetnici kažu da će se stvari "iskristalizirati kroz mjesec dana, kada ćemo i mi više znati o svemu ovome", javila je novinarka Duvnjak iz Atene.

