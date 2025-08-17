Dodik ostaje na funkciji i progonit će organizatore izbora: "Podršku dobivamo iz Amerike"

Gostujući na lokalnoj televiziji, Dodik je izjavio da neće dopustiti da se u Republici Srpskoj organiziraju izbori za njegova nasljednika, a za sve one koji bi u tome sudjelovali, najavio je kazneni progon.

Europska unija i najutjecajnije članice pozvale su na poštovanje odluke Suda BiH, no Dodik je uvjeren da će mu pomoći Donald Trump.

"Podrška koju dobivamo od ljudi iz Amerike koji su sada i formalno na funkcijama i oni koji su naši prijatelji u tom svemu, kada ovih dana razgovaramo s njima oni kažu sačekajte još malo, nemojte da odustajete od borbe, ovo je sve bilo pogrešno 30 godina. Amerika ima obavezu promijeniti svoj odnos i mi to čekamo. Јa to javno kažem, zato što su mi data javna obećanja te vrste", izjavio je predsjednik Republike Srpske.