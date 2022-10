Ministarstvo obrane Velike Britanije objavilo je najnoviji izvještaj svojih obavještajaca o situaciji u Ukrajini u kojem iznosi zašto je došlo do pokolja 11 vojnika u vojnoj bazi u Belgorodu.

"Svjedočanstva očevidaca sugeriraju da je ruskih regrut ubio 11 ruskih vojnika u blizini Belgoroda zbog uvredljivog komentara časnika na račun regruta koji pripadaju etničkim manjinama. Loše vodstvo na nižim razinama pogoršava nizak moral i lošu koheziju jedinica mnogih dijelova ruskih snaga", stoji u izvješću.

Također piše da su značajni elementi ruskog vojnog vodstva sve disfunkcionalniji.

"Na taktičkoj razini, skoro sigurno postoji sve veći nedostatak sposobnih niže rangiranih časnika koji organiziraju i vode novomobilizirane rezerviste", objavilo je britansko ministarstvo.

Osim toga, od početka invazije smijenjena su četiri od pet generala koja su imala direktnu kontrolu nad invazijom, a njihovi nasljednici se nisu pokazali mnogo boljima, stoji u izvješću.

