Glavni ruski zapovjednik u Ukrajini, prema navodima dužnosnika, nije viđen dva tjedna i možda će se te pozicije biti smijenjen.

Glavni ruski zapovjednik u Ukrajini, general Aleksandr Dvornikov, već dva tjedna nije viđen i možda će biti smijenjen s te pozicije, tvrde dužnosnici. Inače, Dvornikov je optuženi ratni zločinac kojeg je Putin u travnju angažirao da vodi njegovu vojsku, piše Daily Mail.

No, to nije prvi slučaj smjenjivanja najbližih Putinovih suradnika. Prije Dvornikova, sa pozicije zapovjednika crnomorske flote smijenjen je Igor Osipov, a sa titule general-pukovnika prve gardijske tenkovske armije smijenjen je Segej Kiselu i to zbog propusta na bojištu.

Također se vjeruje da je nestao i general Valerij Gerasimov, načelnik ruskog Glavnog stožera, a Ukrajina je rekla da je suspendiran dok Putin odlučuje o njegovoj sudbini.